Procurando emprego no DF? Vaga de supervisor de montagem paga R$ 3 mil

A terça-feira (27/1) começa com 868 vagas de emprego nas agências do trabalhador do Distrito Federal. As oportunidades contemplam candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com e sem experiência.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os salários chegam a R$ 3 mil, e o posto com maior remuneração é o de supervisor de montagem, no Guará, com uma vaga disponível para pessoas com ensino médio completo e experiência prévia na função. Também há outros três cargos que destacam-se pela quantidade de oportunidades disponíveis, com 30, cada; entre eles, o de açougueiro, no Setor Habitacional Vicente Pires, que não cobra experiência nem escolaridade mínima. O salário é de R$ 2.070.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).