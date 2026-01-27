DF terá dia com Sol e pancadas de chuva durante a noite

A terça-feira será ensolarada, com muitas nuvens, durante todo o dia, enquanto durante a noite contará com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Além disso, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a intensidade do vento também varia entre fraca e moderada.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
- Leia também: DF amanhece com neblina após fortes chuvas; veja a previsão do tempo
-
Chuvas intensas causam alagamentos e falta de energia no DF neste domingo
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Durante a semana, a temperatura no DF terá variação entre 27ºC e 30ºC. Já a umidade terá índices de 40%, mínima, e 95%, máxima. Além disso, o Sol aparece mais, com variação de nebulosidade, dias amanhecendo com céu azul e nuvens mais altas, indicando uma atmosfera mais estável.
Também havera chuvas intensas ou de grande escala, mas com pouca frequência. "Podemos esperar um tempo mais firme no DF, apenas com algumas pancadas isoladas, que podem acontecer de maneira localizada e pontual, preferencialmente a partir da tarde, em regiões menores, como bairros ou regiões administrativas, não ocorrendo de forma generalizada em todo o DF", explicou a meteorologista Tatyane Paz do Inmet.
Saiba Mais
- Flipar Sem predadores naturais, percevejo marrom asiático ameaça mais de 170 plantas no Brasil
- Cidades DF "Divergir não é problema; intolerância, ódio e mentira não são aceitáveis", diz ministra
- Flipar Max Richter estreia no Oscar 2026 com ‘Hamnet’ e consolida carreira no cinema
- Política Nikolas ironiza crítica de Amoêdo à caminhada até Brasília: "2,5%"
- Cidades DF Violência contra a mulher exige compromisso coletivo, diz pesquisador da UnB
- Flipar Os peixes mais rápidos do mundo