DF terá dia com Sol e pancadas de chuva durante a noite

Bom dia, Brasília! Dia será de chuvas isoladas na capital - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

A terça-feira será ensolarada, com muitas nuvens, durante todo o dia, enquanto durante a noite contará com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Além disso, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a intensidade do vento também varia entre fraca e moderada.

Durante a semana, a temperatura no DF terá variação entre 27ºC e 30ºC. Já a umidade terá índices de 40%, mínima, e 95%, máxima. Além disso, o Sol aparece mais, com variação de nebulosidade, dias amanhecendo com céu azul e nuvens mais altas, indicando uma atmosfera mais estável.

Também havera chuvas intensas ou de grande escala, mas com pouca frequência. "Podemos esperar um tempo mais firme no DF, apenas com algumas pancadas isoladas, que podem acontecer de maneira localizada e pontual, preferencialmente a partir da tarde, em regiões menores, como bairros ou regiões administrativas, não ocorrendo de forma generalizada em todo o DF", explicou a meteorologista Tatyane Paz do Inmet.