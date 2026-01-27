Presidente da Caesb fala sobre avanços na obra de Santa Luzia, na Estrutural

Luís Antônio de Almeida Reis, presidente da Caesb, foi o entrevistado do CB.Poder desta terça-feira - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)

Manuela Sá*

Nesta terça-feira (27/01), o CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — recebeu Luís Antônio Reis, presidente da Caesb. Aos jornalistas Adriana Bernardes e Ronayre Nunes, Reis falou sobre a ampliação do horário de atendimento presencial da companhia e sobre as obras de urbanização integrada em andamento na Chácara Santa Luzia, na Estrutural.

Reis explicou a mudança no horário de atendimento ao público, que entrou em vigor no último 19 de janeiro. A medida ampliou o funcionamento nos Escritórios Regionais e nos postos de atendimento do Na Hora, permitindo o atendimento presencial sem necessidade de agendamento prévio.

A mudança também prevê a circulação de duas vans itinerantes em diferentes regiões administrativas do Distrito Federal. Reis fez um alerta: “A única coisa em que talvez a população se engane é que não é possível pagar a conta nesses locais. O pagamento deve ser feito nos bancos e no sistema financeiro normal”.

Reis também detalhou o projeto de urbanização integrada da Chácara Santa Luzia, que atende uma região com cerca de 4,1 mil a 4,2 mil famílias. “O que a Caesb está fazendo é colocar a infraestrutura embaixo da terra para água, esgoto e drenagem. Em seguida, entra com pavimentação, meio fio, bueiros e calçadas. Então a Neoenergia entra com posteamento, relógios medidores de luz e os braços de iluminação. A CEB Ipes coloca a iluminação”, explicou.

Ainda sobre Santa Luzia, Reis falou sobre a rua modelo, primeira a ser feita e que já tem cerca de cinquenta residências em fase final. “Estamos fazendo as ligações dos hidrômetros nas casas. A pessoa ganha cidadania, porque passa a ter um endereço com conta de água e de energia”, destacou. Segundo Reis, a Caesb está começando as ruas vizinhas e a expectativa é concluir as obras em dois anos.

Assista à íntegra do programa:

*Estagiária sob supervisão de Patrick Selvatti