Secretária destaca ações para retirar a mulher do ciclo de violência

A Secretária de Estado da Mulher, Giselle Ferreira, reforçou o empenho da pasta no combate à violência contra mulheres do Distrito Federal. Entre as medidas destacadas pela secretária, estão ações que possibilitam à mulher sair do ciclo de violência. “No DF, atualmente, temos o aluguel social e o transporte social, que possibilita que as mulheres saiam da casa onde sofre violência. Isso é importante para a mulher conseguir a sua independência”, comentou. Outro ponto abordado foi o programa focado na assistência aos filhos que perderam as mães devido à violência doméstica. “Também fomos a primeira unidade da federação a oferecer auxílio aos “órfãos do feminicídio”, com um salário mínimo até os 18 anos”, acrescentou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Ministra de Ciência e Tecnologia defende políticas públicas e mudança cultural contra violência de gênero

“Entender porque a mulher se sente insegura com o seu salão de beleza aberto também é uma prioridade nossa”, afirmou Giselle Ferreira. Além disso, os equipamentos públicos também foram ampliados, de 14 para 31. “Temos que democratizar esses espaços públicos para conseguir acolher cada vez mais pessoas. Temos que democratizar para permitir que a mulher procure ajuda”, finalizou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Ministra do STJ diz que pena deve aumentar nos primeiros sinais de violência

O debate “Pela proteção das mulheres: um compromisso de todos” acontece hoje, a partir das 9h, no auditório do Correio Braziliense, no SIG, com transmissão ao vivo pelas redes sociais. A programação conta com dois painéis centrais: o primeiro, "Do discurso à ação", focado em políticas públicas com a presença de representantes do Ministério das Mulheres e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT); e o segundo, "O papel da sociedade", que abordará prevenção e engajamento coletivo com líderes comunitários e especialistas.

Leia também: Secretária da Mulher afirma que combater a violência é um dever de todos

A iniciativa ganha relevância diante de um Brasil que, apenas no último ano, registrou 1.470 feminicídios. O encontro é aberto à participação do público, que poderá enviar perguntas presencialmente ou por meio do YouTube do Correio, contribuindo para a construção de caminhos efetivos de acolhimento e proteção às vítimas de violência no DF.

Onde pedir ajuda:

» Ligue 190: Polícia Militar (PMDF)

» Ligue 197: Polícia Civil (PCDF)

» Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher (Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres). Por esse canal, também podem ser feitas denúncias de forma anônima, 24 horas por dia, todos os dias.

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam):

» Deam 1: EQS 204/205, Asa Sul (atende todo o DF, exceto Ceilândia)

» Deam 2: St. M QNM 2, Ceilândia (atende Ceilândia)

» Ouvidoria das Mulheres (Conselho Nacional do Ministério Público): para encaminhamento de denúncias diretamente ao Ministério Público.

WhatsApp: (61) 9366-9229

Telefones: (61) 3315-9467 / 3315-9468

» Ouvidoria Nacional da Mulher (Conselho Nacional de Justiça): para questões e denúncias sobre o andamento de processos judiciais.

Telefone: (61) 2326-4615