Explosão de 10 botijões de gás em casa deixa dois feridos no Sol Nascente

Duas pessoas que tentavam apagar as chamas foram encaminhadas ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran)

Incêndio atingiu depósito de gás - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Incêndio atingiu depósito de gás - (crédito: CBMDF/Divulgação)

A explosão de oito botijões de gás causou um incêndio em uma casa localizada na Vila Madureira, no Sol Nascente. Duas pessoas que tentavam apagar as chamas sofreram queimaduras e foram encaminhadas ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran) pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo informações preliminares do CBMDF, foram atingidos oito botijões de 13kg e dois maiores. Os bombeiros atualizaram o estado das vítimas: um homem e uma mulher sofreram queimaduras, mas o grau não foi possível informar. 

Por Darcianne Diogo
postado em 27/01/2026 22:37
