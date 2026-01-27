Explosão de 10 botijões de gás em casa deixa dois feridos no Sol Nascente

A explosão de oito botijões de gás causou um incêndio em uma casa localizada na Vila Madureira, no Sol Nascente. Duas pessoas que tentavam apagar as chamas sofreram queimaduras e foram encaminhadas ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran) pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo informações preliminares do CBMDF, foram atingidos oito botijões de 13kg e dois maiores. Os bombeiros atualizaram o estado das vítimas: um homem e uma mulher sofreram queimaduras, mas o grau não foi possível informar.

