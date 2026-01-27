Vídeo: personal trainer é preso por não pagar pensão alimentícia

De acordo com a decisão judicial, a prisão foi decretada pelo prazo de 30 dias, em regime fechado - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um personal trainer de 45 anos foi preso na tarde dessa segunda-feira (26/1), por falta de pagamento de pensão alimentícia do filho de 8 anos de idade. O mandado de prisão havia sido expedido pela 1ª Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras em maio de 2025, quando a dívida acumulada de pensão alimentícia já somava R$ 46.692,14.

Desde então, o profissional da área de condicionamento físico era considerado foragido e vinha sendo procurado pelas autoridades. Veja o momento em que o homem chega à delegacia:

A ação foi realizada por agentes da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), em Águas Claras. Denúncias anônimas apontavam que o homem residia e circulava nas dependências do DF Plaza, em Águas Claras. Ele foi abordado pelos agentes e informado do teor integral do mandado de prisão. A atual companheira, que o acompanhava no momento da abordagem, também foi informada da decisão judicial.

Após a prisão, o homem foi conduzido à 15ª DP, onde teve o mandado formalmente cumprido, e, em seguida, encaminhado à carceragem da Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP), onde permanece à disposição da Justiça.

De acordo com a decisão judicial, a prisão foi decretada pelo prazo de 30 dias, em regime fechado, como forma de garantir o cumprimento da obrigação legal.