InícioCidades DF
Águas Claras

Vídeo: personal trainer é preso por não pagar pensão alimentícia

A dívida acumulada já somava R$ 46.692,14, segundo a polícia. O homem foi encontrado em um shopping em área nobre

De acordo com a decisão judicial, a prisão foi decretada pelo prazo de 30 dias, em regime fechado - (crédito: Material cedido ao Correio)
De acordo com a decisão judicial, a prisão foi decretada pelo prazo de 30 dias, em regime fechado - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um personal trainer de 45 anos foi preso na tarde dessa segunda-feira (26/1), por falta de pagamento de pensão alimentícia do filho de 8 anos de idade. O mandado de prisão havia sido expedido pela 1ª Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras em maio de 2025, quando a dívida acumulada de pensão alimentícia já somava R$ 46.692,14.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Desde então, o profissional da área de condicionamento físico era considerado foragido e vinha sendo procurado pelas autoridades. Veja o momento em que o homem chega à delegacia:

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A ação foi realizada por agentes da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), em Águas Claras. Denúncias anônimas apontavam que o homem residia e circulava nas dependências do DF Plaza, em Águas Claras. Ele foi abordado pelos agentes e informado do teor integral do mandado de prisão. A atual companheira, que o acompanhava no momento da abordagem, também foi informada da decisão judicial.

Após a prisão, o homem foi conduzido à 15ª DP, onde teve o mandado formalmente cumprido, e, em seguida, encaminhado à carceragem da Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP), onde permanece à disposição da Justiça.

De acordo com a decisão judicial, a prisão foi decretada pelo prazo de 30 dias, em regime fechado, como forma de garantir o cumprimento da obrigação legal.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 27/01/2026 19:22
SIGA
x