Janeiro Branco: Correio promove debate sobre saúde mental; acompanhe

Nesta quinta-feira (29/1), a partir das 9h, o Correio realiza o evento "Janeiro Branco: diálogos sobre a saúde mental no Brasil", com uma programação dedicada à discussão do bem-estar emocional, dos desafios na assistência e da construção de espaços de cuidado. O encontro ocorre no auditório do jornal e tem transmissão ao vivo pelas redes sociais e pelo canal do YouTube do Correio.

A iniciativa propõe um espaço de diálogo para tratar, com responsabilidade e senso crítico, as questões emocionais. Ao fim de cada painel, o público pode participar com perguntas, tanto presencialmente quanto pelas plataformas digitais. As inscrições são gratuitas e seguem abertas pelo site do Sympla.

A programação tem início com a fala do presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, e mediação das jornalistas Carmen Souza e Sibele Negromonte. Na sequência, a abertura do evento reúne a comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, coronel Ana Paula Habka, e a subsecretária de Saúde Mental do DF, Fernanda Falcomer, que abordam o tema sob a perspectiva das políticas públicas e do impacto da saúde mental no serviço público e na sociedade.

O primeiro painel, marcado para as 9h45, tem como tema "Fatores de adoecimento mental e desafios na assistência". Participam a psicóloga e psicanalista Ana Luísa Coelho Moreira, doutora e pós-doutora em Psicologia Clínica e servidora pública federal; o pesquisador Leandro Freitas Oliveira, doutor e pós-doutor em Neurociências pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp); e o professor do UniCEUB e médico psiquiatra Lucas Benevides, da Rede Verse. Após as falas individuais, o painel abre espaço para debate entre os convidados.

O segundo painel, às 10h40, traz o tema “Construindo espaços de escuta e cuidado”, com foco em práticas de acolhimento e estratégias de atenção em saúde mental. O debate reúne a psicóloga e instrutora de Mindfulness da Sociedade Vipassana de Meditação Carla Fragomeni; a psiquiatra e professora de Medicina da Universidade de Brasília (UnB) Helena Moura; o psicopedagogo Marcos Medeiros, da Rede Verse; e a professora e pesquisadora Mariana Nogueira, do Núcleo de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas da Fiocruz.

O encerramento do evento está previsto para o fim da manhã e será conduzido pela mestre de cerimônia Andréa Nalini.