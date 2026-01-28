Tempo fecha, e raio cai próximo ao Palácio do Buriti; veja vídeo

Após uma tarde quente com temperatura máxima de 27,6º, a região central de Brasília registrou trovoadas, raios e pancada de chuva, com início por volta das 17h desta quarta-feira (28/1). No vídeo, é possível ver um raio caindo próximo ao Palácio do Buriti, na Esplanada dos Ministérios.
Veja o vídeo:
Um alerta de possibilidade de chuvas intensas, entre 20 e 30 mm por hora, e ventos de 40 a 60 km/h foi emitido pela Defesa Civil. O alerta é válido até as 10h desta quinta-feira (29/1).
O órgão afirma que a chance de risco de corte de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas é baixa. Apesar disso, a Defesa Civil recomenda que, em caso de rajadas de vento, não se deve usar árvores como abrigo, pois há riscos de queda e descargas elétricas.
Até o momento, a Estação Automática de Brasília, monitorada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não aponta volume de chuva. O Distrito Federal também segue sem alertas de perigo emitidos pelo Inmet.
A previsão para a noite desta quarta-feira (28/1) é de muitas nuvens, com vento fraco a moderado. A chuva deve voltar de forma isolada nesta quinta (29/1), no período da manhã, acompanhada de ventos fracos, e deve se intensificar no período da tarde, quando poderá haver pancadas de chuva e trovoadas, com ventos fracos a moderados com rajadas.
*Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates
