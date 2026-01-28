Tempo fecha, e raio cai próximo ao Palácio do Buriti; veja vídeo

O raio caiu próximo à Esplanada dos Ministérios, durante pancada de chuva na tarde desta quarta - (crédito: ED ALVES/CB/D.A Press)

Após uma tarde quente com temperatura máxima de 27,6º, a região central de Brasília registrou trovoadas, raios e pancada de chuva, com início por volta das 17h desta quarta-feira (28/1). No vídeo, é possível ver um raio caindo próximo ao Palácio do Buriti, na Esplanada dos Ministérios.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Veja o vídeo:

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Um alerta de possibilidade de chuvas intensas, entre 20 e 30 mm por hora, e ventos de 40 a 60 km/h foi emitido pela Defesa Civil. O alerta é válido até as 10h desta quinta-feira (29/1).



Leia também: Número de vítimas de raio em ato bolsonarista é recorde

Manifestação no DF pede justiça pelo cão Orelha



O órgão afirma que a chance de risco de corte de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas é baixa. Apesar disso, a Defesa Civil recomenda que, em caso de rajadas de vento, não se deve usar árvores como abrigo, pois há riscos de queda e descargas elétricas.

Até o momento, a Estação Automática de Brasília, monitorada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não aponta volume de chuva. O Distrito Federal também segue sem alertas de perigo emitidos pelo Inmet.

Leia também: GDF vai investir R$ 165 milhões na construção do Hospital de São Sebastião



A previsão para a noite desta quarta-feira (28/1) é de muitas nuvens, com vento fraco a moderado. A chuva deve voltar de forma isolada nesta quinta (29/1), no período da manhã, acompanhada de ventos fracos, e deve se intensificar no período da tarde, quando poderá haver pancadas de chuva e trovoadas, com ventos fracos a moderados com rajadas.

*Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates