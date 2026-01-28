Secretária de Desenvolvimento Social do DF anuncia novo concurso da pasta

Ana Paula Marra, secretária de Desenvolvimento Social do DF, foi a entrevistada do CB.Poder desta quarta-feira - (crédito: Andrea Nalini CB/DA Press)

Manuela Sá*

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nesta quarta-feira (28/01), o CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — recebeu Ana Paula Marra, secretária de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. Às jornalistas Adriana Bernardes e Samanta Sallum, Ana Paula anunciou previsão de novo concurso e falou sobre o Hotel Social em Taguatinga.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo Ana Paula, a secretaria pretende abrir um novo concurso com 1.197 vagas. “Vou fazer de tudo para que seja ainda este ano porque acho que isso não é só para a Assistência Social, é também para cada pessoa que está estudando para um concurso e apostando a vida no estudo”, afirmou.

Durante o programa, a secretária também falou sobre o Hotel Social em Taguatinga, que terá estrutura similar a da primeira instalação do DF, localizada no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN). O local terá capacidade máxima de 200 pessoas por noite e contará com uma organização pensada para receber diferentes grupos. “Colocamos espaços individualizados para mulheres, crianças, idosos e público LGBTQIAPN+. Tivemos cuidado para o espaço ser, de fato, um acolhimento para todos que hoje estão nas ruas do Distrito Federal”, detalhou.

Leia também: Correio promove debate sobre desafios da saúde mental no país

A secretária ainda destacou a importância desse hotel no sentido de diversificar os serviços da secretaria de modo a encontrar a melhor opção para cada pessoa. De acordo com ela, esse modelo tem apresentado maior adesão. “Existem várias situações e precisamos entender cada história para demandar uma solução diferente. Por isso precisamos diversificar esse serviço”, disse.

Assista à íntegra do programa:

*Estagiária sob supervisão de Patrick Selvatti