Secretária de Desenvolvimento Social do DF anuncia novo concurso da pasta

Nesta quarta-feira (28/01), o CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — recebeu Ana Paula Marra, secretária de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. Às jornalistas Adriana Bernardes e Samanta Sallum, Ana Paula anunciou previsão de novo concurso e falou sobre o Hotel Social em Taguatinga.
Segundo Ana Paula, a secretaria pretende abrir um novo concurso com 1.197 vagas. “Vou fazer de tudo para que seja ainda este ano porque acho que isso não é só para a Assistência Social, é também para cada pessoa que está estudando para um concurso e apostando a vida no estudo”, afirmou.
Durante o programa, a secretária também falou sobre o Hotel Social em Taguatinga, que terá estrutura similar a da primeira instalação do DF, localizada no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN). O local terá capacidade máxima de 200 pessoas por noite e contará com uma organização pensada para receber diferentes grupos. “Colocamos espaços individualizados para mulheres, crianças, idosos e público LGBTQIAPN+. Tivemos cuidado para o espaço ser, de fato, um acolhimento para todos que hoje estão nas ruas do Distrito Federal”, detalhou.
A secretária ainda destacou a importância desse hotel no sentido de diversificar os serviços da secretaria de modo a encontrar a melhor opção para cada pessoa. De acordo com ela, esse modelo tem apresentado maior adesão. “Existem várias situações e precisamos entender cada história para demandar uma solução diferente. Por isso precisamos diversificar esse serviço”, disse.
