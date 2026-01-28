Carreta de Mamografia oferece exames gratuitos a partir desta quinta (29/1); veja como participar

A Carreta de Mamografia irá realizar atendimentos gratuitos na Estrutural, Ceilândia e Plano Piloto — estacionamento do Planetário, Rodoviária e Congresso Nacional — a partir desta aquinta-feira (29/1). A iniciativa da Fundação Laço Rosa ocorrerá até 4 de fevereiro.
Para ter acesso aos exames, é necessário realizar a inscrição pelo site, por meio de um formulário. A organização da carreta ressalta que o cadastro não garante a vaga. O exame é gratuito, e as vagas são limitadas.
Após o preenchimento, as fichas serão analisadas de acordo com critérios como idade, data do último exame, indicação clínica e ordem de inscrição para a seleção das beneficiárias. As mulheres que forem contempladas serão contactadas via WhatsApp pela equipe da organização para confirmar a data e o horário do exame. A expectativa é oferecer mais de 700 atendimentos.
Confira o cronograma da carreta:
29 e 30/1 (quinta e sexta-feira): Entrada da Região Administrativa da Estrutural ao lado do posto de saúde - Das 09h às 17h (último horário de agendamento às 16h)
31/1 (sábado): Casa da Mulher Brasileira, CNM O1, Ceilândia - Das 09h às 16h
1/2 (domingo): Estacionamento do Planetário, Eixo Monumental - Das 09h às 14h
2/1 (segunda-feira): Ceilândia Casa da Mulher Brasileira, CNM O1, Ceilândia - Das 09h às 17h
3/1 (terça-feira): Rodoviária, Eixo Monumental - Das 09h às 18h
4/2 (quarta-feira): Em frente ao Congresso Nacional - Das 09h às 16h