Carreta de Mamografia oferece exames gratuitos a partir desta quinta (29/1); veja como participar

A carreta irá passar por Estrutural, Ceilândia e Plano Piloto, oferecendo mais de 700 exames gratuitos, além de promover a conscientização e o diagnóstico precoce do câncer de mama

A expectativa é atender 700 pessoas durante a estadia da carreta - (crédito: Divulgação)
A expectativa é atender 700 pessoas durante a estadia da carreta - (crédito: Divulgação)

A Carreta de Mamografia irá realizar atendimentos gratuitos na Estrutural, Ceilândia e Plano Piloto — estacionamento do Planetário, Rodoviária e Congresso Nacional — a partir desta aquinta-feira (29/1). A iniciativa da Fundação Laço Rosa ocorrerá até 4 de fevereiro. 

Para ter acesso aos exames, é necessário realizar a inscrição pelo site, por meio de um formulário. A organização da carreta ressalta que o cadastro não garante a vaga. O exame é gratuito, e as vagas são limitadas.

Após o preenchimento, as fichas serão analisadas de acordo com critérios como idade, data do último exame, indicação clínica e ordem de inscrição para a seleção das beneficiárias. As mulheres que forem contempladas serão contactadas via WhatsApp pela equipe da organização para confirmar a data e o horário do exame. A expectativa é oferecer mais de 700 atendimentos.

Confira o cronograma da carreta:

  • 29 e 30/1 (quinta e sexta-feira): Entrada da Região Administrativa da Estrutural ao lado do posto de saúde - Das 09h às 17h (último horário de agendamento às 16h)

  • 31/1 (sábado): Casa da Mulher Brasileira, CNM O1, Ceilândia - Das 09h às 16h

  • 1/2 (domingo): Estacionamento do Planetário, Eixo Monumental - Das 09h às 14h

  • 2/1 (segunda-feira): Ceilândia Casa da Mulher Brasileira, CNM O1, Ceilândia - Das 09h às 17h

  • 3/1 (terça-feira): Rodoviária, Eixo Monumental  - Das 09h às 18h

  • 4/2 (quarta-feira): Em frente ao Congresso Nacional - Das 09h às 16h

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 28/01/2026 18:44
