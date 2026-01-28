Taça do Brasileirão chega ao DF e fica em exposição no Conjunto Nacional

Os torcedores brasilienses terão a chance de ver de perto um dos maiores símbolos do futebol nacional. Entre esta quinta-feira (29/1) e sábado (1º/2), o Shopping Conjunto Nacional recebe a Taça do Brasileirão Betano, como parte da turnê nacional que leva o troféu a diferentes capitais do país.

A exposição integra o Tour da Taça do Brasileirão Betano, promovido pela patrocinadora oficial da competição, que percorre shoppings de grande circulação para aproximar o público do campeonato. Em Brasília, o evento acontece no térreo do Conjunto Nacional, próximo à Rodoviária do Plano Piloto.

Durante a visitação, o público poderá tirar fotos com o troféu, participar de ativações promocionais e concorrer a brindes. A experiência é voltada a clientes da Betano que já possuem cadastro na plataforma ou que façam o registro no local. Além da taça do Brasileirão, os visitantes também poderão conferir o troféu da Copa Betano do Brasil.

Segundo o gerente de marketing do shopping, Thiago Araújo, a iniciativa reforça a ligação do Conjunto Nacional com o público da capital. “Receber a Taça do Brasileirão é uma forma de oferecer uma experiência diferente aos visitantes, conectando o shopping a uma paixão nacional. Queremos que as pessoas vivam a emoção do futebol em um espaço que já é ponto de encontro de famílias e torcedores em Brasília”, afirma.

O tour teve início no Rio de Janeiro e ainda passará por cidades como Salvador e Porto Alegre.

A visitação ocorre de quinta a sábado, das 9h às 22h, e no domingo, das 12h às 20h. Mais informações estão disponíveis no site oficial do shopping.