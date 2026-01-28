Rodoviária do Plano Piloto recebe inscrições para Casamento Comunitário 2026

Quem circula pela plataforma inferior da Rodoviária do Plano Piloto encontrará um espaço exclusivo para as inscrições da primeira edição do Casamento Comunitário 2026, realizado pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF), com cerimônia marcada para 22 de março.
O estande funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h, com atendimento individualizado aos casais interessados. No local, servidores da Sejus oferecem orientações detalhadas sobre o programa, explicam as etapas da cerimônia e esclarecem os direitos assegurados com a formalização da união civil.
Para tornar a experiência ainda mais próxima do grande dia, o espaço conta com elementos simbólicos, como um manequim com vestido de noiva e uma maquete de bolo de casamento.
Também há a possibilidade de salvar o QR Code disponível no local e realizar o cadastro de forma on-line, pelo número (61) 98382-0147.
Além do ponto instalado na Rodoviária do Plano Piloto, as inscrições para o Casamento Comunitário 2026 também podem ser feitas nas Praças dos Direitos de Ceilândia e do Itapoã, na Estação Cidadania do Recanto das Emas e durante as edições do programa GDF Mais Perto do Cidadão.
Segundo a Sejus, nos últimos seis anos, a iniciativa já possibilitou que mais de mil casais oficializassem suas uniões no Distrito Federal.
