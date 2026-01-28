InícioCidades DF
Rodoviária do Plano Piloto recebe inscrições para Casamento Comunitário 2026

Espaço oferece orientações sobre a cerimônia e facilita o acesso de casais em situação de vulnerabilidade à oficialização da união civil, marcada para 22 de março

Estande funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h, até março
Estande funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h, até março - (crédito: Jhonatan Vieira/Sejus-DF)

Quem circula pela plataforma inferior da Rodoviária do Plano Piloto encontrará um espaço exclusivo para as inscrições da primeira edição do Casamento Comunitário 2026, realizado pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF), com cerimônia marcada para 22 de março.

O estande funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h, com atendimento individualizado aos casais interessados. No local, servidores da Sejus oferecem orientações detalhadas sobre o programa, explicam as etapas da cerimônia e esclarecem os direitos assegurados com a formalização da união civil. 

Para tornar a experiência ainda mais próxima do grande dia, o espaço conta com elementos simbólicos, como um manequim com vestido de noiva e uma maquete de bolo de casamento.

 

23/03/2025 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Casamento Comunitário no Pontão do Lago Sul.
Casamento Comunitário no Pontão do Lago Sul em 2025 (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Também há a possibilidade de salvar o QR Code disponível no local e realizar o cadastro de forma on-line, pelo número (61) 98382-0147.

Além do ponto instalado na Rodoviária do Plano Piloto, as inscrições para o Casamento Comunitário 2026 também podem ser feitas nas Praças dos Direitos de Ceilândia e do Itapoã, na Estação Cidadania do Recanto das Emas e durante as edições do programa GDF Mais Perto do Cidadão.

Segundo a Sejus, nos últimos seis anos, a iniciativa já possibilitou que mais de mil casais oficializassem suas uniões no Distrito Federal.

Vitória Torres

Por Vitória Torres
postado em 28/01/2026 19:28
