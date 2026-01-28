Rodoviária do Plano Piloto recebe inscrições para Casamento Comunitário 2026

Estande funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h, até março - (crédito: Jhonatan Vieira/Sejus-DF)

Quem circula pela plataforma inferior da Rodoviária do Plano Piloto encontrará um espaço exclusivo para as inscrições da primeira edição do Casamento Comunitário 2026, realizado pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF), com cerimônia marcada para 22 de março.

O estande funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h, com atendimento individualizado aos casais interessados. No local, servidores da Sejus oferecem orientações detalhadas sobre o programa, explicam as etapas da cerimônia e esclarecem os direitos assegurados com a formalização da união civil.

Para tornar a experiência ainda mais próxima do grande dia, o espaço conta com elementos simbólicos, como um manequim com vestido de noiva e uma maquete de bolo de casamento.

Também há a possibilidade de salvar o QR Code disponível no local e realizar o cadastro de forma on-line, pelo número (61) 98382-0147.

Além do ponto instalado na Rodoviária do Plano Piloto, as inscrições para o Casamento Comunitário 2026 também podem ser feitas nas Praças dos Direitos de Ceilândia e do Itapoã, na Estação Cidadania do Recanto das Emas e durante as edições do programa GDF Mais Perto do Cidadão.

Segundo a Sejus, nos últimos seis anos, a iniciativa já possibilitou que mais de mil casais oficializassem suas uniões no Distrito Federal.

