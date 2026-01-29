Mais de 1 milhão de pessoas enfrentam casos graves de saúde mental

Psiquiatra Lucas Benevides, da rede Verse In e professor do UniCEUB, no CB. Debate: "Janeiro branco, diálogos sobre a saúde mental no Brasil" - (crédito: DA Press)

Durante o CB.Debate “Janeiro Branco: diálogos sobre a saúde mental no Brasil”, promovido pelo Correio Braziliense, o psiquiatra Lucas Benevides, da rede Verse In e professor do UniCEUB chamou atenção para a dimensão do sofrimento psíquico no país e para a necessidade de ampliar o debate público sobre o tema. De acordo com Lucas, mais de 1 milhão de pessoas enfrentam quadros graves de saúde mental, enquanto problemas mais comuns atingem entre 60% e 70% da população mundial, cenário agravado após a pandemia.

Ao comentar o aumento expressivo dos afastamentos do trabalho por transtornos mentais no país — que já somam 4 milhões de pessoas, batendo recorde pela segunda vez —, Lucas avaliou que o Brasil não vive exatamente uma epidemia, mas um processo de revelação de um problema antigo. “Estamos desvelando um sofrimento que antes era acobertado e negligenciado, muito por conta dos estigmas associados ao tratamento psiquiátrico”, explicou. Segundo o médico, historicamente, a saúde mental sempre esteve ligada a preconceitos e à exclusão.

O psiquiatra também pontuou desafios estruturais na assistência, especialmente após a Reforma Psiquiátrica, que reduziu internações prolongadas e ampliou modelos substitutivos, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Para ele, apesar dos avanços, há um descompasso entre o aumento da incidência de sofrimento mental e a capacidade de atendimento. Ainda assim, Lucas avalia que há uma mudança positiva em curso, com maior busca por ajuda e redução gradual do preconceito em torno do cuidado psicológico e psiquiátrico.

Em alusão ao mês dedicado à conscientização sobre a importância da saúde mental, o Correio promove, nesta quinta-feira (29/1), o CB.Debate “Janeiro Branco: diálogos sobre a saúde mental no Brasil”. O evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal do YouTube e, ao final de cada painel, o público on-line e presencial poderá fazer perguntas aos painelistas.



Além dos fatores de adoecimento mental e desafios na assistência, será discutida ainda a construção de espaços de escuta e cuidado. Entre os painelistas, autoridades, médicos e especialistas compõem o debate.

No Brasil, segundo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), entre 2024 e 2025, houve um aumento de 143% na quantidade de pessoas afastadas do trabalho por transtornos mentais, um cenário que pede atenção e responsabilidade por parte do governo e da sociedade.

