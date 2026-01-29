Presidente do Correio elogia criação da subsecretaria de saúde mental no DF

Durante o CB.Debate realizado nesta quinta-feira (29/1), o presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, destacou o cenário preocupante da rede pública de saúde do Distrito Federal no que diz respeito à saúde mental. Nesse contexto, o presidente elogiou a criação da Subsecretaria de Saúde Mental dentro da estrutura da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.

Machado trouxe ainda um dado preocupante relativo à saúde mental no DF. “Em conversa com a vice-governadora Celina Leão, ela informou que 30% dos atendimentos em postos de saúde são por questões psiquiátricas”, afirmou.

O presidente ressaltou a importância de reunir especialistas para debater caminhos para a promoção e cuidado da saúde mental. “É a primeira vez que o Correio se propõe a discutir um tema tão importante”, destacou.

Em alusão ao mês dedicado à conscientização sobre a importância da saúde mental, o Correio promove, nesta quinta-feira (29/1), o CB.Debate Janeiro Branco: diálogos sobre a saúde mental no Brasil. O evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal do Youtube e, ao final de cada painel, o público on-line e presencial poderá fazer perguntas aos painelistas.

Além dos fatores de adoecimento mental e desafios na assistência, será discutida ainda a construção de espaços de escuta e cuidado. Entre os painelistas, autoridades, médicos e especialistas compõem o debate.

No Brasil, segundo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), entre 2024 e 2025, houve um aumento de 143% na quantidade de pessoas afastadas do trabalho por transtornos mentais, um cenário que pede atenção e responsabilidade por parte do governo e sociedade.

