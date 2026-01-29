Mega sena: jogadores sonham com o prêmio acumulado em R$ 102 milhões

Na loteria da rodoviária do Plano Piloto, pessoas se dividem entre pessimismo e otimismo em relação ao resultado. - (crédito: Lara Costa)

A Mega-Sena tem estimativa de prêmio acumulado em cerca de R$ 102 milhões. O resultado do concurso 2966 será divulgado por meio de sorteio nesta quinta-feira (29/1), às 21h, em São Paulo. Na lotérica da Rodoviária do Plano Piloto, apostadores se dividem entre o otimismo e o pessimismo, mas compartilham o mesmo desejo: a chance de mudar de vida. As apostas variam entre jogos distintos, escolhidos de forma estratégica ou totalmente aleatória.

O autônomo João Rodrigues da Silva, de 62 anos, por exemplo, encara o jogo com realismo e considera remota a possibilidade de ganhar. “São R$ 102 milhões em jogo, tenho as melhores expectativas possíveis, mas eu jogo mais por jogar. Acertar é muito complicado: são milhões de apostas e apenas uma pessoa vence”, afirmou.

Por não acreditar que a Mega-Sena seja um jogo de estratégia, ele diz confiar no acaso e opta por números aleatórios. “Eu chego na lotérica, compro a aposta e nem olho os números. Só confiro quando sai o resultado”, contou.

Caso seja premiado, João diz que ajudaria pessoas em situação de vulnerabilidade e a própria família, composta por 12 pessoas. “Eu ajudaria quem precisa, como construir uma casa de assistência para pessoas em situação de rua, auxiliaria minha família e, para mim, compraria um carro e uma casa melhor. Mas é tanto dinheiro que nem sei se isso bastaria”, disse.

Perspectiva de vida

A doméstica Magnólia Dourado, de 38 anos, já apostou mais de dez vezes na Mega-Sena e decidiu mudar a estratégia desta vez. “Agora vou deixar a máquina escolher os números. Espero que seja melhor, porque todas as vezes que eu escolhi não tive sorte”, relatou.

Segundo ela, o pai é quem costuma ter mais sorte em jogos semelhantes, como a Quina, o que já ajudou a família em um momento difícil, quando a mãe estava doente. “Este ano começou muito difícil para mim, com problemas de moradia e alimentação. Eu trabalho, mas mesmo assim está complicado. Espero que essa situação mude”, afirmou.

O garçom Francisco Santos, de 65 anos, costuma apostar em números relacionados a datas e informações pessoais, como aniversário e endereço. “Inclusive, já ganhei uma quadra usando o dia, mês e ano do meu nascimento. Já ganhei quadra na Mega-Sena e na Quina”, contou.

Desta vez, Francisco apostou nos números 08, 22, 23, 26, 27, 30 e 60 e já faz planos para uma possível vitória. “Quero dar uma vida melhor para meus filhos, ajudar a família e viajar para fora do Brasil, como Inglaterra e Portugal”, disse.

Na Mega-Sena, o apostador pode escolher de seis a 20 números, entre 1 e 60, no volante. Durante o sorteio, são extraídas seis dezenas. Ganha o prêmio principal quem acerta todos os números sorteados, enquanto apostas com quatro ou cinco acertos também são premiadas, nas faixas da Quadra e da Quina.



