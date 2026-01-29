Fortalecer a rede é prioridade do governo, diz subsecretária de Saúde Mental

A subsecretária de Saúde Mental do Distrito Federal, Fernanda Falcomer, destacou, durante o CB.Debate desta quinta-feira (29/1), a ‘prioridade absoluta’ do governo com o fortalecimento da rede de atendimento à saúde mental.
“Nossa prioridade é que as pessoas possam ter o acesso necessário à saúde mental conforme demanda. Para nós, é um desafio cuidar da rede de atendimento, porque, infelizmente, o tema é carregado de preconceito e as pessoas têm dificuldade de pedir aiuda”, disse Fernanda.
A subsecretária disse ainda que os atendimentos nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) têm aumentado entre 300 e 400% a cada ano no DF.
Fernanda ressaltou que é necessário o empenho de toda a sociedade para que haja uma conscientização quanto à importância de cuidados com o psicológico. “A saúde mental não se faz só com política pública, é um dever de todos e uma responsabilidade coletiva”, defendeu.
Em alusão ao mês dedicado à conscientização sobre a importância da saúde mental, o Correio promove, nesta quinta-feira (29/1), o CB.Debate “Janeiro Branco: diálogos sobre a saúde mental no Brasil”. O evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal do Youtube e, ao final de cada painel, o público on-line e presencial poderá fazer perguntas aos painelistas.
Além dos fatores de adoecimento mental e desafios na assistência, será discutida ainda a construção de espaços de escuta e cuidado. Entre os painelistas, autoridades, médicos e especialistas compõem o debate.
No Brasil, segundo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), entre 2024 e 2025, houve um aumento de 143% na quantidade de pessoas afastadas do trabalho por transtornos mentais, um cenário que pede atenção e responsabilidade por parte do governo e sociedade.
