Pirenópolis anuncia programação oficial do Carnaval Cultural 2026

Entre os pontos de concentração de público estão a Igreja do Bonfim, o Coreto e o Espaço Santa Dica - (crédito: Divulgação/Prefeitura de Pirenópolis )

A Prefeitura de Pirenópolis oficializou, nesta semana, o cronograma do Carnaval Cultural 2026. O evento, que se tornou referência pela valorização das tradições locais, será realizado entre os dias 13 e 17 de fevereiro. A expectativa é que o Centro Histórico seja tomado por uma série de manifestações populares, incluindo maracatus, cortejos infantis e os tradicionais blocos de rua.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Divulgado resultado definitivo dos blocos do DF Folia 2026

A organização deste ano priorizou a descentralização e a segurança dos foliões. Com pontos de concentração estratégicos em locais icônicos — como a Igreja do Bonfim, o Coreto e o Espaço Santa Dica — a festa busca consolidar um perfil democrático e familiar. Segundo a coordenadora dos blocos, Fernanda França, o objetivo é garantir que a diversidade cultural da cidade seja representada de forma inclusiva. “Essa programação é resultado de muito diálogo e organização com os blocos, artistas e poder público.”

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para o secretário municipal de Educação e Cultura, Renato Gomes, o Carnaval vai além do entretenimento e funciona como uma ferramenta de preservação de memória. Gomes ressalta que os blocos de rua atuam como espaços de formação cultural, unindo diferentes gerações, desde crianças até idosos. “Eles fortalecem o vínculo da comunidade com a cultura popular, promovendo um sentimento de pertencimento que é essencial para a nossa história”, pontuou o secretário.

O prefeito Nivaldo Melo reforçou que o sucesso da celebração reside no protagonismo popular. “O carnaval de Pirenópolis é feito pelo povo e para o povo. Ele movimenta a economia e fortalece o turismo, mas, acima de tudo, preserva nossas tradições culturais”, afirmou o gestor. Melo destacou, ainda, que a organização rigorosa garante uma festa democrática, mantendo o compromisso de oferecer um evento seguro que respeite o legado histórico da cidade.