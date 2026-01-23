InícioCidades DF
Porão do Rock vai estrear um bloco de Carnaval neste ano

Nova atração do calendário cultural da capital acontece em 17 de fevereiro com programação especial

Porão do Rock estreia bloco de Carnaval e promete agitar a folia brasiliense


Porão do Rock, reconhecido como um dos festivais mais emblemáticos do cenário cultural do DF, estrear no carnaval da capital. Em 2026, o movimento vai dar vida ao Bloco do Porão do Rock, iniciativa inédita que une a folia com o rock independente. O evento vai ocorrer no dia 17 de fevereiro, das 12h às 18h, na Arena Conic, com programação musical contínua e circulação livre do público.

O projeto será feito para reforçar a presença do Porão do Rock no calendário cultural do Distrito Federal, além do período tradicional do festival.  O objetivo é ampliar o alcance de uma marca historicamente ligada à formação de público e ao fortalecimento da cena independente da capital.

Gustavo Sá, idealizador do Porão do Rock, declarou que, após 20 anos de contribuição para a cultura local, o festival chega ao evento de forma natural. "A gente sempre acreditou na mistura, na rua e na ocupação dos espaços da cidade. Esse bloco nasce para celebrar a liberdade, a diversidade e mostrar que o rock também faz parte da identidade cultural do brasileiro”, afirmou.




A programação vai reunir o Bloco Ritaleena (SP), criado em 2015 pelas amigas Yumi Sakate e Alessa para homenagear Rita Lee, uma das maiores artistas da música brasileira. O bloco apresentará a obra da cantora com uma linguagem carnavalesca, com irreverência, atitude e referências urbanas. Além delas, completam o line-up a banda Ska Niemeyer e uma atração surpresa.

Serviço

Bloco Porão do Rock

Data: 17 de fevereiro

Local: Arena Conic

Horário: 12h às 18h

Programação: Ritaleena, Ska Niemeyer + Atração Surpresa

DC
DC

Davi Cruz*

Por Davi Cruz*
postado em 23/01/2026 14:49
