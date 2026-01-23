Porão do Rock vai estrear um bloco de Carnaval neste ano

Porão do Rock estreia bloco de Carnaval e promete agitar a folia brasiliense - (crédito: Porão do Rock/Divulgação)

O Porão do Rock, reconhecido como um dos festivais mais emblemáticos do cenário cultural do DF, estrear no carnaval da capital. Em 2026, o movimento vai dar vida ao Bloco do Porão do Rock, iniciativa inédita que une a folia com o rock independente. O evento vai ocorrer no dia 17 de fevereiro, das 12h às 18h, na Arena Conic, com programação musical contínua e circulação livre do público.

O projeto será feito para reforçar a presença do Porão do Rock no calendário cultural do Distrito Federal, além do período tradicional do festival. O objetivo é ampliar o alcance de uma marca historicamente ligada à formação de público e ao fortalecimento da cena independente da capital.

Gustavo Sá, idealizador do Porão do Rock, declarou que, após 20 anos de contribuição para a cultura local, o festival chega ao evento de forma natural. "A gente sempre acreditou na mistura, na rua e na ocupação dos espaços da cidade. Esse bloco nasce para celebrar a liberdade, a diversidade e mostrar que o rock também faz parte da identidade cultural do brasileiro”, afirmou.

A programação vai reunir o Bloco Ritaleena (SP), criado em 2015 pelas amigas Yumi Sakate e Alessa para homenagear Rita Lee, uma das maiores artistas da música brasileira. O bloco apresentará a obra da cantora com uma linguagem carnavalesca, com irreverência, atitude e referências urbanas. Além delas, completam o line-up a banda Ska Niemeyer e uma atração surpresa.

Serviço

Bloco Porão do Rock

Data: 17 de fevereiro

Local: Arena Conic

Horário: 12h às 18h

Programação: Ritaleena, Ska Niemeyer + Atração Surpresa