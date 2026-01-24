Está chegando a hora! Regulamento do CB.Folia de 2026 é lançado

O evento CB.Folia chega a sua 9ª edição reconhecendo os maiores destaques do Carnaval de Rua de Brasília. Os ganhadores das seis categorias serão premiados no dia 20 de fevereiro, no auditório do edifício-sede do Correio Braziliense, onde acontecerá a entrega dos troféus.

As categorias são divididas em: 1°, 2° e 3° lugares em melhor bloco de rua — que serão escolhidos pelo júri técnico; Melhor bloco de rua, escolhido por votação popular através da internet; melhor momento, também escolhido por júri técnico; e prêmios por melhor fantasia adulto e infantil.

A Comissão Julgadora, responsável por votar e definir os vencedores de todas as categorias, será composta por profissionais da área de jornalista e escolhidos a critérios dos organizadores do 9° Prêmio #CBFolia. Essa comissão visitará os blocos de rua e avaliar com notas de 0 a 10, de acordo com os seguintes critérios e pesos:

Animação no Bloco = peso 5

Estrutura = peso 2

sustentabilidade = peso 1

Respeito ao próximo = peso 2

O público também poderá escolher o Melhor Bloco de Rua através desse link. A categoria irá premiar apenas um bloco. Para votar o internauta deverá ter um e-mail cadastrado no Gmail. Será aceito apenas 1 (um) voto por e-mail e a escolha de somente 1 (uma) opção de Bloco favorito.

A equipe jornalística do Correio Braziliense será responsável pela escolha do premiado da categoria Melhor Momento, que será concedido a uma atitude, iniciativa ou momento que tenha marcado o Carnaval deste ano na cidade.

Melhor fantasia

Além da escolha de fantasia nos blocos, os leitores do Correio Braziliense poderão enviar fotos das suas fantasias. O folião deverá enviar sua foto no formato jpeg. e em boa qualidade por meio de upload na página desse link. É imprescindível o preenchimento dos dados: nome completo, e-mail e telefone de contato.

Também iremos contar com a participação dos fotógrafos do jornal que vão capturar algumas imagens nas ruas da cidade. A Comissão Julgadora avaliará a Melhor Fantasia levando em conta critérios como criatividade, originalidade e atualidade. O corpo de jurados do Correio Braziliense vai escolher qual folião foi o vencedor na categoria.

A 9ª edição do Prêmio CB.Folia terá início em 8 de fevereiro e seguirá até 18 de fevereiro. A apuração e contagem de votos será realizada no dia 19, após às 18h. O resultado será divulgado em 20 de fevereiro.

A cerimônia de entrega dos troféus será aberta ao público e aos organizadores dos blocos inscritos no 9º Prêmio #CBFolia, o local e horário também serão divulgados de forma pública por meio do jornal e site do Correio Braziliense para que todos possam ter conhecimento.