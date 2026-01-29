InícioCidades DF
Adolescente agredido

"Eu o perdoo, mas quero justiça", afirma tio de adolescente agredido por piloto

Família cobra responsabilização do piloto afastado Pedro Arthur Turra Basso enquanto jovem de 16 anos permanece em estado grave na UTI. Agressor foi solto pela Justiça após pagar fiança um dia após ser preso e tem outras três acusações na PCDF

Pedro Arthur Turra Basso pagou mais de R$ 24 mil de fiança para ser liberado - (crédito: Reprodução)
O tio do adolescente de 16 anos internado em estado grave após ser brutalmente agredido na última sexta-feira (23/1) afirmou que, apesar do perdão, espera que o responsável pelo crime, o piloto afastado da Fórmula Delta Pedro Arthur Turra Basso, seja devidamente responsabilizado. Em entrevista ao Correio, nesta quinta-feira (29/1), Flávio Henrique Fleury falou sobre o estado de saúde do sobrinho e cobrou justiça.

Segundo Flávio, o sentimento de perdão não anula a necessidade de punição. “Eu perdoo o Pedro, mas perdoar é diferente de abrir mão da justiça, e é isso que eu espero. Todos os atos têm consequências, e é preciso se responsabilizar”, declarou.

Além do episódio que deixou o jovem hospitalizado, Pedro Turra passou a ser investigado em outros três casos, totalizando quatro denúncias por violência e coerção. A mais recente foi registrada na quarta-feira (28/1), na 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires), por um homem de 50 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, as agressões teriam ocorrido em junho do ano passado, após um desentendimento no trânsito.

Para Flávio, o histórico de denúncias evidencia que o agressor representa um risco à sociedade. “Pedro é um perigo. Ele escolhe pessoas vulneráveis para atacar: uma mulher, um idoso, um jovem menor que ele. É uma pessoa perigosa”, afirmou.

O tio também relatou o impacto emocional da violência sobre a família e destacou os sonhos do adolescente. “Meu sobrinho foi humilhado, atacado e espancado. Ele sonha em ser jogador de futebol, e é muito dolorido saber que a vida dele pode ter sido bagunçada por causa de uma agressão tão covarde”, lamentou.

A família espera que as autoridades adotem medidas para evitar novos casos e garantir que o responsável responda pelos crimes cometidos.

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 29/01/2026 20:49 / atualizado em 29/01/2026 21:29
