"Eu o perdoo, mas quero justiça", afirma tio de adolescente agredido por piloto

Pedro Arthur Turra Basso pagou mais de R$ 24 mil de fiança para ser liberado - (crédito: Reprodução)

O tio do adolescente de 16 anos internado em estado grave após ser brutalmente agredido na última sexta-feira (23/1) afirmou que, apesar do perdão, espera que o responsável pelo crime, o piloto afastado da Fórmula Delta Pedro Arthur Turra Basso, seja devidamente responsabilizado. Em entrevista ao Correio, nesta quinta-feira (29/1), Flávio Henrique Fleury falou sobre o estado de saúde do sobrinho e cobrou justiça.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo Flávio, o sentimento de perdão não anula a necessidade de punição. “Eu perdoo o Pedro, mas perdoar é diferente de abrir mão da justiça, e é isso que eu espero. Todos os atos têm consequências, e é preciso se responsabilizar”, declarou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além do episódio que deixou o jovem hospitalizado, Pedro Turra passou a ser investigado em outros três casos, totalizando quatro denúncias por violência e coerção. A mais recente foi registrada na quarta-feira (28/1), na 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires), por um homem de 50 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, as agressões teriam ocorrido em junho do ano passado, após um desentendimento no trânsito.

Para Flávio, o histórico de denúncias evidencia que o agressor representa um risco à sociedade. “Pedro é um perigo. Ele escolhe pessoas vulneráveis para atacar: uma mulher, um idoso, um jovem menor que ele. É uma pessoa perigosa”, afirmou.

O tio também relatou o impacto emocional da violência sobre a família e destacou os sonhos do adolescente. “Meu sobrinho foi humilhado, atacado e espancado. Ele sonha em ser jogador de futebol, e é muito dolorido saber que a vida dele pode ter sido bagunçada por causa de uma agressão tão covarde”, lamentou.

A família espera que as autoridades adotem medidas para evitar novos casos e garantir que o responsável responda pelos crimes cometidos.











