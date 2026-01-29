InícioCidades DF
Defesa de jovem em coma pede prisão de piloto: "trata-se de um predador social"

Requisição reúne novas denúncias e indica testemunhas contra o Pedro Arthur Turra Basso, piloto afastado da Fórmula Delta, que espancou e deixou um adolescente de 16 anos em coma

No primeiro vídeo, Pedro aparece dando tapas no rosto de um homem no meio da rua. No segundo, ele está em um grupo que força uma menor a ingerir vodca em uma festa - (crédito: Material cedido ao Correio)
A defesa do adolescente, de 16 anos, que está em coma, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após ser agredido de forma brutal, protocolou um pedido de prisão preventiva contra o piloto afastado da Fórmula Delta, Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos. A informação foi confirmada ao Correio pelo advogado Albert Halex, que representa a vítima. "Trata-se de um predador social, que precisa ser contido pela autoridade policial e pelo Poder Judiciário”, disse.

Segundo o advogado, o pedido foi formalizado na quarta-feira (28/1), após a conclusão da defesa prévia e do trabalho de investigação defensiva, que, de acordo com ele, revelou novos elementos sobre a dinâmica do crime. “A defesa solicitou à delegacia a prisão preventiva diante de todos os fatos já descobertos e desvendados ao longo da investigação defensiva”, afirmou Halex. 

Veja vídeos das agressões praticadas por Pedro:

Briga de Trânsito

 

agressão
agressão (foto: material cedido ao correio)

Agressão ao adolescente

 

Halex explicou que o papel da defesa foi reunir elementos procedimentais, indicar testemunhas e encaminhar o material à 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires), responsável pela investigação do caso. “Começaram a surgir novas testemunhas, porque a narrativa inventada inicialmente foi sendo derrubada”, declarou.

Histórico de denúncias

Além da agressão ao jovem, Pedro Arthur Turra Basso passou a ser investigado em outros três episódios distintos, totalizando quatro denúncias por violência e coerção. Entre os casos está a denúncia feita por um homem de 50 anos, registrada nesta quarta (28), na 38ª DP. Segundo o relato, as agressões ocorreram em junho do ano passado, após um desentendimento no trânsito. 

A vítima afirmou ter sido agredida com tapas no rosto e empurrões depois de ser acusada, sem provas, de causar um acidente envolvendo o veículo do piloto. Imagens obtidas pelo Correio Braziliense mostram o momento do ataque. O registro foi encaminhado para a 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), que ficará responsável pela apuração.

Outra investigação em andamento apura a denúncia de que Pedro Arthur teria forçado uma adolescente a ingerir bebida alcoólica durante uma confraternização realizada no Jockey Club, também em junho de 2024. A ocorrência foi registrada na 38ª DP por uma jovem que tinha 17 anos à época dos fatos. De acordo com o relato, ela teria sido coagida a beber vodca durante a festa, episódio que agora integra um novo inquérito policial.

Além desses episódios, a polícia apura denúncia registrada em 28 de junho do ano passado, referente a uma agressão ocorrida em uma praça pública de Águas Claras. Conforme o boletim de ocorrência obtido pelo Correio, a vítima relatou ter sido agredida por cerca de cinco minutos, com socos e um golpe de mata-leão, em frente a um bar na quadra 301.

O jovem afirmou que Pedro Arthur chegou ao local acompanhado de quatro amigos e o atacou quando ele virou de costas para ir embora. A vítima disse que os demais apenas observaram as agressões.

A reportagem do Correio tentou contato com a defesa de Pedro Arthur Turra Basso, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

