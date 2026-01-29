Defesa de jovem em coma pede prisão de piloto: "trata-se de um predador social"

No primeiro vídeo, Pedro aparece dando tapas no rosto de um homem no meio da rua. No segundo, ele está em um grupo que força uma menor a ingerir vodca em uma festa - (crédito: Material cedido ao Correio)

A defesa do adolescente, de 16 anos, que está em coma, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após ser agredido de forma brutal, protocolou um pedido de prisão preventiva contra o piloto afastado da Fórmula Delta, Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos. A informação foi confirmada ao Correio pelo advogado Albert Halex, que representa a vítima. "Trata-se de um predador social, que precisa ser contido pela autoridade policial e pelo Poder Judiciário”, disse.

Segundo o advogado, o pedido foi formalizado na quarta-feira (28/1), após a conclusão da defesa prévia e do trabalho de investigação defensiva, que, de acordo com ele, revelou novos elementos sobre a dinâmica do crime. “A defesa solicitou à delegacia a prisão preventiva diante de todos os fatos já descobertos e desvendados ao longo da investigação defensiva”, afirmou Halex.

Veja vídeos das agressões praticadas por Pedro:

Briga de Trânsito

agressão (foto: material cedido ao correio)

Agressão ao adolescente

Halex explicou que o papel da defesa foi reunir elementos procedimentais, indicar testemunhas e encaminhar o material à 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires), responsável pela investigação do caso. “Começaram a surgir novas testemunhas, porque a narrativa inventada inicialmente foi sendo derrubada”, declarou.

Histórico de denúncias

Além da agressão ao jovem, Pedro Arthur Turra Basso passou a ser investigado em outros três episódios distintos, totalizando quatro denúncias por violência e coerção. Entre os casos está a denúncia feita por um homem de 50 anos, registrada nesta quarta (28), na 38ª DP. Segundo o relato, as agressões ocorreram em junho do ano passado, após um desentendimento no trânsito.

A vítima afirmou ter sido agredida com tapas no rosto e empurrões depois de ser acusada, sem provas, de causar um acidente envolvendo o veículo do piloto. Imagens obtidas pelo Correio Braziliense mostram o momento do ataque. O registro foi encaminhado para a 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), que ficará responsável pela apuração.

Outra investigação em andamento apura a denúncia de que Pedro Arthur teria forçado uma adolescente a ingerir bebida alcoólica durante uma confraternização realizada no Jockey Club, também em junho de 2024. A ocorrência foi registrada na 38ª DP por uma jovem que tinha 17 anos à época dos fatos. De acordo com o relato, ela teria sido coagida a beber vodca durante a festa, episódio que agora integra um novo inquérito policial.

Além desses episódios, a polícia apura denúncia registrada em 28 de junho do ano passado, referente a uma agressão ocorrida em uma praça pública de Águas Claras. Conforme o boletim de ocorrência obtido pelo Correio, a vítima relatou ter sido agredida por cerca de cinco minutos, com socos e um golpe de mata-leão, em frente a um bar na quadra 301.

O jovem afirmou que Pedro Arthur chegou ao local acompanhado de quatro amigos e o atacou quando ele virou de costas para ir embora. A vítima disse que os demais apenas observaram as agressões.

A reportagem do Correio tentou contato com a defesa de Pedro Arthur Turra Basso, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.