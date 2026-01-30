Sol Nascente recebe força-tarefa neste sábado para combater a dengue

A SES-DF enfatiza que o sucesso da operação depende diretamente do engajamento dos moradores - (crédito: Jhonatan Cantarelle/Agência Saúde DF)

O Sol Nascente será o foco do "Dia D" de combate à dengue neste sábado (31/1). A escolha da região administrativa como ponto de partida para a mobilização estratégica baseia-se no atual cenário epidemiológico do Distrito Federal e no histórico crítico da localidade, que figurou entre as áreas com maior índice de notificações durante a epidemia registrada em 2024.

A iniciativa marca uma ampla ação intersetorial coordenada pela Secretaria de Saúde (SES-DF) em parceria com o Corpo de Bombeiros (CBMDF) e o Serviço de Limpeza Urbana (SLU). O esforço conjunto também mobiliza a Secretaria DF Legal e a Administração Regional, unindo forças de diferentes pastas para intensificar o enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti em diversas frentes de atuação.

Agentes de Vigilância Ambiental realizarão vistorias domiciliares para identificar e eliminar focos de reprodução, além de promover orientações educativas. A força-tarefa aproveitará o momento para realizar a manutenção de estações disseminadoras de larvicida instaladas na região. O monitoramento desses dispositivos permite um mapeamento preciso da incidência do vetor, otimizando as futuras ações de bloqueio.

Equipes de Saúde da Família atuarão no acolhimento à comunidade, orientando sobre o fluxo de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). A mobilização contará com a presença do Carro da Vacina, que disponibilizará imunizantes dos calendários adulto e infantil, ampliando a cobertura vacinal da população local (com exceção da dose contra a BCG).

Para mitigar os riscos ambientais, o Dia D prevê o recolhimento intensivo de entulhos e resíduos volumosos em áreas públicas e terrenos baldios. A SES-DF enfatiza que o sucesso da operação depende diretamente do engajamento dos moradores, que devem autorizar a entrada das equipes de inspeção e manter os cuidados preventivos em suas residências.