Consultas nas UBSs podem ser agendadas no DF pelo aplicativo Meu SUS Digital

Os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) no Distrito Federal podem agendar, a partir desta segunda-feira (3/11), consultas com médicos e enfermeiros das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) pelo aplicativo Meu SUS Digital, do Ministério da Saúde.

A novidade, implantada após testes com mais de 20 mil usuários, oferece mais comodidade e acessibilidade, reduzindo deslocamentos e filas nas unidades. O agendamento é feito pelo ícone “Agendamentos” do aplicativo, disponível para Android, iOS e versão web, mediante login com a conta Gov.br.

As agendas ficam abertas por 30 dias, com novas vagas diárias. Cada equipe de Saúde da Família disponibiliza seis horários por dia, três por turno, para marcações online.

O usuário deve manter o cadastro individual completo e atualizado, vinculado à sua UBS de referência, além de cadastrar um e-mail válido. Dúvidas podem ser esclarecidas pela Central 160.

O agendamento digital será implantado de forma gradual e não substitui o atendimento presencial, funcionando como uma opção complementar para facilitar o acesso e otimizar a gestão das agendas.

