Segurança reforçada marca duelo entre Flamengo e Corinthians

Como base de apoio imediato, uma "cidade policial" será instalada na área externa do estádio - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

A capital federal volta a ser o centro do futebol nacional neste domingo (1º/2). Por isso, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) montou uma operação complexa para a partida entre Flamengo e Corinthians, que decide a Supercopa de 2026. O confronto, que marca a abertura oficial da temporada na Arena BRB Mané Garrincha, está agendado para às 16h. Com a previsão de lotação máxima — cerca de 71 mil torcedores —, a abertura dos portões foi antecipada para às 12h, visando evitar aglomerações nos acessos.

Para garantir a ordem pública, o planejamento foi consolidado por meio do Protocolo de Operações Integradas (POI). Este documento técnico coordena os esforços entre as forças de segurança, órgãos federais e empresas privadas. O monitoramento tecnológico será um dos pilares da operação. Mais de 600 câmeras exclusivas do estádio estarão integradas ao sistema de Videomonitoramento Urbano da capital. Todo o fluxo de imagens será processado pelo Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob), permitindo uma visão detalhada tanto do interior da arena quanto das vias de acesso.

Como base de apoio imediato, uma "cidade policial" será instalada na área externa do estádio. O complexo servirá como centro de comando para representantes de diversas corporações, permitindo tomadas de decisão em tempo real. Caso ocorram prisões ou infrações, a 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) foi designada para centralizar o registro de ocorrências.

A rede de vigilância conta com câmeras de alta resolução que auxiliam não apenas na segurança, mas também na gestão da mobilidade urbana. De acordo com a SSP-DF, os dispositivos facilitam o atendimento de emergências e a identificação de gargalos no trânsito. Ao todo, 31 órgãos e instituições governamentais estão envolvidos na rede de compartilhamento de dados.

O secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, reforçou o otimismo com a preparação da cidade para eventos de grande porte. "O Distrito Federal está preparado para sediar competições dessa magnitude. A nossa expectativa é de um evento tranquilo, com impactos pontuais e controlados, fruto dessa atuação integrada", declarou o titular da pasta.

Segurança

O policiamento ostensivo será exercido pela Polícia Militar (PMDF), que terá unidades espalhadas por pontos estratégicos, incluindo os setores Hoteleiro Norte, de Divulgação Cultural e a Zona Cívico-Administrativa. No campo da prevenção, o Corpo de Bombeiros (CBMDF) atuará na fiscalização de normas contra incêndio e pânico. Equipes de pronto-atendimento estarão posicionadas junto ao Batalhão de Choque para intervenções rápidas.

O rígido protocolo de entrada prevê revistas minuciosas em todos os setores. A lista de itens proibidos é extensa e inclui desde sinalizadores e fogos de artifício até objetos cotidianos, como guarda-chuvas, frascos de perfume e cigarros eletrônicos. Bandeiras ou cartazes com mensagens ofensivas também serão confiscados pelos agentes.

O impacto no trânsito exigirá paciência dos motoristas. O Detran-DF planeja intervenções nas proximidades da Arena, com atenção especial à sinalização temporária. Uma das principais medidas será a criação de uma travessia exclusiva para pedestres na Via N1, na altura do Planetário, visando reduzir o risco de atropelamentos devido ao grande fluxo de pessoas.

A fiscalização será intensificada para coibir o estacionamento irregular em áreas gramadas e calçadas, especialmente perto do Colégio Militar de Brasília. A dispersão, momento considerado crítico pela logística, terá um plano próprio: a Via N1 terá três faixas liberadas no estacionamento leste para facilitar a saída dos veículos em direção à Via N2.

Ao fim da partida, rotatórias estratégicas, como a da 5ª DP e o acesso ao autódromo, serão fechadas para canalizar o tráfego em sentido único. Semáforos operarão em modo intermitente para agilizar a vazão, e guinchos do Detran estarão posicionados em pontos-chave para remover rapidamente veículos que possam obstruir as rotas de saída.