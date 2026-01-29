Incêndio atinge residência em São Sebastião

Na manhã desta quinta-feira (29), ocorreu um incêndio no Condomínio Morada dos Pinheiros, em São Sebastião. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência e enviou três viaturas.
Ao chegarem ao local, as equipes se depararam com bastante fumaça saindo do interior de uma residência. As equipes de combate desenvolveram linhas de mangueiras pressurizadas, realizaram combate direto ao foco e extinguiram o incêndio, evitando a propagação para os demais cômodos do imóvel.
Em seguida, foi realizado o trabalho de rescaldo, com o objetivo de evitar a reignição do fogo. Não houve vítimas, e o local permaneceu sob os cuidados de familiares. A causa do incêndio será investigada.
