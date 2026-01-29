Incêndio atinge residência em São Sebastião

Durante atendimento, Corpo de Bombeiros empregou três viaturas - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Na manhã desta quinta-feira (29), ocorreu um incêndio no Condomínio Morada dos Pinheiros, em São Sebastião. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência e enviou três viaturas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ao chegarem ao local, as equipes se depararam com bastante fumaça saindo do interior de uma residência. As equipes de combate desenvolveram linhas de mangueiras pressurizadas, realizaram combate direto ao foco e extinguiram o incêndio, evitando a propagação para os demais cômodos do imóvel.

Em seguida, foi realizado o trabalho de rescaldo, com o objetivo de evitar a reignição do fogo. Não houve vítimas, e o local permaneceu sob os cuidados de familiares. A causa do incêndio será investigada.