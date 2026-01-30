Corrida de Reis altera trânsito no Eixo Monumental neste sábado

O evento deve reunir cerca de 17 mil corredores que passaram pelas pistas do centro de Brasília - (crédito: Divulgação/Detran-DF)

A capital federal se prepara para receber a 53ª edição da tradicional Corrida de Reis neste sábado (31/1). O evento, que deve reunir cerca de 17 mil corredores em percursos de 6 km e 10 km, mobiliza uma grande operação logística no coração de Brasília. Para garantir a segurança dos atletas e a organização da prova, o Departamento de Trânsito (Detran-DF) anunciou um cronograma de interdições que impactará o fluxo no Eixo Monumental.

As alterações no trânsito começaram de forma antecipada. A partir das 23h59 dessa quinta-feira (29/1), agentes de trânsito realizaram o fechamento total dos acessos ao estacionamento da Funarte. A medida visa preparar a área para a estrutura do evento, que terá largada às 17h em frente ao Palácio do Buriti e chegada triunfal no Ginásio Nilson Nelson.

No dia da prova, o bloqueio mais severo terá início às 13h. A Via N1 será interditada no trecho compreendido entre o acesso à Via L2 Norte e a Catedral Rainha da Paz. Com essa mudança, o fluxo de veículos da N1 será obrigatoriamente desviado para a L2 Norte.

O trecho entre a Catedral Rainha da Paz e o Eixo Cultural Ibero-americano será totalmente bloqueado (foto: Divulgação/Detran-DF)

Já os motoristas que seguem pela L2 Norte em direção ao Eixo Monumental serão encaminhados para o Buraco do Tatuí, enquanto o acesso à N1 pela W3 Norte permanecerá fechado. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) também atuará em pontos estratégicos para auxiliar a fluidez. Na altura da Rodoviária de Brasília, o órgão impedirá o acesso do Eixo Rodoviário Norte (ERN) à Via N1, redirecionando os veículos para o Buraco do Tatu.

O fluxo de veículos da N1 será obrigatoriamente desviado para a L2 Norte (foto: Divulgação/Detran-DF)

No período da tarde, a partir das 16h30, as restrições chegam à Via S1. O trecho entre a Catedral Rainha da Paz e o Eixo Cultural Ibero-americano será totalmente bloqueado, com o tráfego desviado para a 4ª Avenida do Sudoeste. Além disso, os acessos à S1 pela Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig) e pelo Sudoeste serão interditados, forçando o fluxo vindo do SIG e do MPDFT a seguir pelo Parque da Cidade.

Apesar das restrições, o tráfego na S1 será mantido a partir da Torre de TV (foto: Divulgação/Detran-DF)

Apesar das restrições, o tráfego na S1 será mantido a partir da Torre de TV. Entretanto, haverá um ponto crítico de controle na Rodoviária de Brasília: um bloqueio impedirá o acesso de carros de passeio à alça leste da ERB, permitindo apenas a passagem de ônibus. Segundo o Detran-DF, a previsão é que todas as vias sejam totalmente liberadas para o tráfego de veículos a partir das 21h, após a dispersão total dos participantes e a limpeza das pistas.