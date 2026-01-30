Polícia prende traficante que usava Instagram para anunciar drogas no DF

Uma investigação da 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) resultou na prisão em flagrante de um homem de 24 anos suspeito de tráfico de drogas na Cidade Estrutural, no Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil, ele utilizava o Instagram para divulgar a venda de entorpecentes por meio de anúncios velados.

A prisão ocorreu nesta sexta-feira (30/1), durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no Setor Leste da região. A apuração teve início em agosto de 2024, após abordagens policiais sucessivas ao suspeito, que era flagrado com pequenas quantidades de drogas.

De acordo com a investigação, o homem adotava uma estratégia para tentar se apresentar como usuário: evitava portar várias porções simultaneamente quando estava em via pública. Ainda assim, policiais identificaram um padrão de atuação. Ele permanecia em esquinas próximas à própria residência, fazia contatos rápidos com compradores e se deslocava até o imóvel para buscar a droga, retornando em seguida para concluir a venda.

Equipes policiais afirmam ter registrado a movimentação em diligências de campo, com imagens que documentaram a rotina de comercialização na região.

No ambiente digital, o suspeito publicava fotos de porções de maconha e cigarros artesanais no Instagram, acompanhadas de expressões como “F1.GOLD”, “ON” e “AGITA”, além de emojis e marcação geográfica da própria Cidade Estrutural. Segundo a polícia, a linguagem codificada era usada para indicar que a droga estava disponível e atrair compradores.

Durante a busca no imóvel, foram apreendidas porções de maconha, uma balança de precisão e dinheiro em espécie. Para a polícia, o material é incompatível com uso pessoal.

O homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, crime cuja pena varia de 5 a 15 anos de prisão, além de multa. Conforme os autos, ele já possui passagens anteriores por tráfico e porte de entorpecentes.

Segundo o delegado Rafael Catunda, as investigações continuam para apurar possível participação de outros envolvidos.