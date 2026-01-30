DF fica sob aviso amarelo de chuvas neste fim de semana

Quinta-feira será de céu nublado e chance de chuva isolada em Brasília - (crédito: Ed Alves/CB)

O Distrito Federal está sob aviso meteorológico amarelo para chuvas, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A condição climática indica perigo potencial, com possibilidade de pancadas de chuva com rajadas de vento e aumento da nebulosidade ao longo do fim de semana. De acordo com o órgão, as temperaturas seguem elevadas, apesar da instabilidade. Nesta sexta-feira (30/1), a mínima registrada foi de 17°C, enquanto as máximas devem ficar entre 28°C e 29°C.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A meteorologista do Inmet Lady Custódio explicou que as precipitações estão associadas à atuação de sistemas atmosféricos típicos desta época do ano. “Essas condições são normais para a estação. Não descartamos chuva. Por isso, a previsão indica pancadas ao longo de todo o fim de semana”, afirmou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo a especialista, um sistema de baixa pressão em formação na costa do Sudeste deve contribuir para a organização das nuvens e favorecer a ocorrência de precipitações. “Vai se formar uma baixa ali na costa do Sudeste, que ajuda a organizar algumas nuvens, trazendo chuvas para o DF como um todo”, explicou Lady Custódio.

O Inmet orienta a população a ficar atenta às atualizações da previsão do tempo e aos avisos meteorológicos, especialmente durante o fim de semana, período em que a instabilidade deve se intensificar.