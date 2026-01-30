InícioCidades DF
DF fica sob aviso amarelo de chuvas neste fim de semana

Condição prevista pelo Inmet indica perigo potencial, com possibilidade de pancadas de chuva em todo Distrito Federal

Quinta-feira será de céu nublado e chance de chuva isolada em Brasília - (crédito: Ed Alves/CB)
Quinta-feira será de céu nublado e chance de chuva isolada em Brasília - (crédito: Ed Alves/CB)

O Distrito Federal está sob aviso meteorológico amarelo para chuvas, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A condição climática indica perigo potencial, com possibilidade de pancadas de chuva com rajadas de vento e aumento da nebulosidade ao longo do fim de semana. De acordo com o órgão, as temperaturas seguem elevadas, apesar da instabilidade. Nesta sexta-feira (30/1), a mínima registrada foi de 17°C, enquanto as máximas devem ficar entre 28°C e 29°C.

A meteorologista do Inmet Lady Custódio explicou que as precipitações estão associadas à atuação de sistemas atmosféricos típicos desta época do ano. “Essas condições são normais para a estação. Não descartamos chuva. Por isso, a previsão indica pancadas ao longo de todo o fim de semana”, afirmou.

Segundo a especialista, um sistema de baixa pressão em formação na costa do Sudeste deve contribuir para a organização das nuvens e favorecer a ocorrência de precipitações. “Vai se formar uma baixa ali na costa do Sudeste, que ajuda a organizar algumas nuvens, trazendo chuvas para o DF como um todo”, explicou Lady Custódio.

O Inmet orienta a população a ficar atenta às atualizações da previsão do tempo e aos avisos meteorológicos, especialmente durante o fim de semana, período em que a instabilidade deve se intensificar.

