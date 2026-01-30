Caminhão desvia de pedestre e atinge dez carros no Jardim Botânico

Ao desviar de um pedestre que atravessava a rua no Jardim Botânico, um caminhão atingiu dez carros que estavam estacionados próximos ao condomínio Vilage Alvorada 2. O sinistro ocorreu na manhã desta sexta-feira (30/1) e mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que atendeu à ocorrência com quatro viaturas de socorro. O pedestre se feriu, mas foi transportado ao hospital pelos socorristas consciente e orientado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Piloto fica ferido após pouso forçado de avião em fazenda de soja

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Correio esteve no local e conversou com testemunhas, que relataram que o pedestre tinha acabado de descer do carro e estava atravessando a rua enquanto o caminhão descia em alta velocidade, precisando desviar do homem. Um total de dez carros foram atingidos, incluindo o veículo do pedestre.

Leia também: Vídeo: mulher e criança são arrastadas por enxurrada em Valparaíso de Goias

O motorista estava no local, prestou todos os esclarecimentos, mas não quis dar detalhes, pois estava muito abalado. "Eu achei que tinha matado o rapaz", desabafou.

Dois dos carros atingidos pelo impacto eram de propriedade de dois homens que trabalhavam em uma obra próxima ao local do sinistro. Ambos disseram que não possuem seguro e que esperam ser indenizados pelo ocorrido.

Leia também: Avião de pequeno porte faz pouso forçado plantação de soja de Sobradinho