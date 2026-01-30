Vídeo: mulher e criança são arrastadas por enxurrada em Valparaíso de Goias

Uma mulher e uma criança, ainda não identificadas, foram arrastadas por uma enxurrada que tomou conta de uma via pública na quadra 16, do bairro Chácaras do Anhanguera, em Valparaíso de Goiás. Nas imagens compartilhadas com o Correio, um homem tenta ajudar as duas, mas cai e também é arrastado. Mesmo diante do desespero, ele consegue se levantar e segurar a criança, que estava com uma mochila nas costas. Veja o vídeo:

A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), que afirmou não ter atendido a ocorrência, decorrida na tarde dessa quinta-feira (29/1). À prefeitura do município, questionou-se o estado de saúde das três pessoas arrastadas, mas ainda não há retorno.

Cuidados

Em caso de fortes chuvas, a Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) recomenda que não se utilize equipamentos elétricos, evite tomar banho durante as pancadas de chuva, não utilize o telefone caso esteja conectado à rede elétrica, evite a proximidade e o contato com materiais condutores de energia, mantenha-se sempre calçado e, antes da tempestade, desligue todos os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas.

Na rua, também valem alguns cuidados, como procurar abrigo, não se expor à chuva, não ficar embaixo de árvores e evitar locais próximos à rede elétrica. Uma dica é manter-se no interior do carro, um local isolado e seguro. Interessados em receber alertas das condições meteorológicas, emitidos pela subsecretaria, precisam apenas enviar o CEP, por SMS, ao número 40199.

Para os motoristas, os conselhos, em casos de tempestades, são: redobrar a atenção, reduzir a velocidade, aumentar a distância de seguimento e conferir o estado dos pneus. Checar o funcionamento do limpador de para-brisa e as condições da borracha também são medidas essenciais. Sob chuva forte, é recomendado o uso do farol baixo, pois a luz alta reflete nas gotas de água e prejudica a visibilidade, além de não iluminar o caminho como deveria e ainda atrapalhar a visão de outros usuários da via.