PM apreende carga durante flagrante de transporte irregular de madeira

Aproximadamente 35 metros cúbicos de madeira exótica, do tipo eucalipto, eram transportados de forma irregular - (crédito: BPMA/Divulgação)

Policiais militares do Grupamento de Operações do Cerrado (GOC) do Batalhão de Polícia Militar Ambiental do DF (BPMA) flagraram dois homens transportando aproximadamente 35 metros cúbicos de madeira exótica, do tipo eucalipto, de forma irregular na área rural de Planaltina. A carga e o veículo utilizado para transporte foram apreendidos.

Durante a abordagem, que ocorreu em meio a um patrulhamento ambiental voltado à prevenção e repressão de crimes contra o meio ambiente, os policiais constataram que o produto florestal era transportado sem a licença ou a documentação ambiental exigida pela legislação.

Encaminhado para a 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), o responsável pela carga apresentou uma nota fiscal que não correspondia ao transporte em curso nem à quantidade de madeira apreendida. Conforme a legislação ambiental, a documentação deve indicar corretamente o volume do produto florestal e a data exata do transporte.

Diante da irregularidade, além da apreensão da carga e do veículo, a ocorrência foi registrada como crime ambiental previsto no artigo 46 da Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais).

