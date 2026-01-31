PMDF desarticula ponto de tráfico e apreende drogas em Samambaia

Foram apreendidos mais de 90 entorpecentes durante a desarticulação do ponto de tráfico - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um ponto de tráfico e armazenamento de drogas foi desarticulado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) em Samambaia, no fim da tarde desta sexta-feira (30/1). Durante a ação, os policiais prenderam dois homens em flagrante por tráfico e apreenderam mais de 90 tabletes de entorpecentes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Polícia Civil investiga ponto de tráfico disfarçado de banca de roupas

A operação foi desencadeada após denúncia anônima de que um homem comercializava drogas em uma residência da região, e que outro endereço próximo estava sendo utilizado como depósito e ponto de distribuição.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Diante das acusações, equipes do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (ROTAM) intensificaram o patrulhamento na área e identificaram movimentação suspeita de um indivíduo dentro de um carro estacionado nas proximidades de uma das casas. Com a aproximação das equipes, outro homem que estava no portão correu para o interior da residência.

Leia também: Traficantes do Incra 8 são presos em operação da Polícia Civil em Ceilândia

Na parte externa do imóvel, os policiais encontraram porções de drogas, que aparentavam ser maconha, fracionadas e embaladas em pequenas embalagens plásticas. Já no porta-malas do veículo, foram encontrados aproximadamente 20 tabletes da mesma substância.

Diante da situação de flagrante, os militares entraram na casa, onde localizaram balanças de precisão, dinheiro em espécie, papel filme e mais droga. No total, foram apreendidos 91 tabletes de maconha, oito tabletes de crack, duas porções de maconha, 14 porções fracionadas de maconha, quatro comprimidos de ecstasy, quatro balanças de precisão, uma máquina de contar cédulas e um veículo.

Leia também: Suspeitos são presos com 40 kg de cocaína em carro funerário

Os dois homens e o material apreendido foram encaminhados à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte).