Piloto agressor é transferido para carceragem da Polícia Civil do DF

Pedro Arthur Turra Basso, piloto preso por agredir um adolescente de 16 anos, foi transferido para a Divisão de Custódia de Presos (DCCP) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na manhã deste sábado (31/1). Na sexta (30), ele já havia sido alvo de mandado de prisão preventiva e foi levado para a carceragem da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires), que investiga o caso.

Além da prisão preventiva, a PCDF também cumpriu um mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Criminal de Taguatinga e localizou objetos que serão submetidos à perícia e analisados no curso das investigações. Segundo a instituição, as ordens judiciais foram cumpridas sem intercorrências.

O preso foi informado formalmente da decisão judicial e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento. O adolescente, por sua vez, continua internado em estado grave, em coma, intubado e sem previsão de alta, na UTI do Hospital Brasília Águas Claras.

