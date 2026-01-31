Inmet emite alerta laranja para chuvas intensas e ventania no fim de semana - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso meteorológico laranja neste sábado (31/1), que representa perigo potencial de chuvas fortes. Segundo o órgão, a medida é caracterizada por precipitações entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, além de ventos intensos, que podem variar de 60 a 100 km/h. Há ainda a possibilidade de queda de granizo, o que amplia os riscos de danos.

Segundo o Inmet, entre os principais problemas associados a esse tipo de condição meteorológica estão o risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e a ocorrência de alagamentos, especialmente em áreas urbanas.

Moradores do Sudoeste e da Asa Norte registraram forte ventania, durante a tarde deste sábado, que causou susto, com rajadas fortes sendo sentidas em diferentes pontos da cidade. A situação reforça o alerta para que a população redobre a atenção durante o período de instabilidade.

Autoridades orientam que, durante ventos fortes, as pessoas evitem se abrigar debaixo de árvores, não estacionem veículos próximos a estruturas frágeis e acompanhem os comunicados oficiais do Inmet e da Defesa Civil enquanto o aviso laranja estiver em vigor.