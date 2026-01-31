Previsão do tempo: há possibilidade de queda de granizo neste sábado (31)

Chuva marca a quarta-feira em Brasília, com alerta para temporais - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O Distrito Federal amanheceu nublado neste sábado (31/1) e, nas primeiras horas do dia, os termômetros marcaram a temperatura mínima de 20°C. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão de pancadas de chuva nos períodos da tarde e da noite, com possibilidade de queda de granizo. Na sexta (30), o Inmet emitiu aviso meteorológico amarelo para chuvas no DF.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: DF fica sob aviso amarelo de chuvas neste fim de semana

A condição climática indica perigo potencial, com possibilidade de pancadas de chuva com rajadas de vento e aumento da nebulosidade ao longo do fim de semana. Apesar da instabilidade, as temperaturas continuam altas — neste sábado, a máxima deve ser de 27°C.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No domingo (1°/2), a previsão continua de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros devem variar entre 20°C e 28°C. Na segunda (2/2), o Inmet volta a apontar uma possível queda de granizo, com temperaturas entre 21°C e 27°C.

O instituto orienta a população a ficar atenta às atualizações da previsão do tempo e aos avisos meteorológicos, especialmente durante o fim de semana, período em que a instabilidade deve se intensificar.

