Justiça mantém prisão de Pedro Turra

Após audiência de custódia realizada neste sábado (31/1), a Justiça manteve a prisão de Pedro Arthur Turra Basso, que agrediu um adolescente de 16 anos em Vicente Pires, na saída de uma festa. Pedro terá direito a uma cela privada. Segundo o advogado do piloto, Eder Fior, "a cela privada foi decretada devido às ameaças de morte".



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O advogado também comentou que a defesa fez requerimentos sobre a "espetacularização" que foi criada em cima do caso. "As imagens do Pedro não poderiam ter sido expostas na imprensa e nas redes sociais", ressaltou. Segundo o Eder, houve uma "falha absurda do Judiciário", acrescentou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Coletivo de mulheres juristas defende juíza que concedeu liberdade a piloto

Para a defesa, Pedro passa por um julgamento "do tribunal da internet" por "ser um jovem branco e pertencente a uma família relativamente bem posicionada no DF", pontuou.

Segundo os advogados de Pedro, ele pode permanecer na carceragem da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por até dois dias. Após isso, ele será transferido para a Papuda, onde terá direito a uma cela privada. "A juíza decidiu que ele fique em cela isolada dos demais presos por conta do risco de morte", afirmou Daniel Keifer, outro advogado de defesa de Pedro.

Em nota, a defesa registra "estarrecimento diante da espetacularização indevida promovida por Delegado e agentes policiais, que, em conduta frontalmente incompatível com o Estado de Direito, teriam desrespeitado decisão judicial expressa que determinava a preservação da imagem do custodiado, expondo-o de forma degradante e potencializando riscos concretos à sua segurança e dignidade".

A defesa reiterou, ainda, que "todas as irregularidades e abusos constatados, bem como os demais fundamentos defensivos pertinentes, serão levados às instâncias competentes, inclusive correcionais e judiciais, para que se assegure a responsabilização dos envolvidos e se restabeleça o respeito ao devido processo legal, à dignidade humana e às garantias fundamentais que sustentam a própria legitimidade do sistema penal".



