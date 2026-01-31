53ª edição da Corrida de Reis agitou Brasília neste sábado (30/1)

A região central de Brasília foi inundada, na tarde deste sábado (31/1), por um mar amarelo de 20 mil participantes da 53ª edição da Corrida de Reis. A largada em frente ao Palácio do Burito, às 17h, com o tempo nublado, mas, às medida que os competidores começaram a percorrer os percursos de seis e de 10km, o Sol voltou a brilhar.

Os primeiros a largar foram os 300 participantes inscritos na categoria PCD. Fernando da Silva, de 49 anos, participa da modalidade handbike. Ele conta que entrou para o atletismo em uma das edições da Corrida de Reis. "Participar de mais uma edição é como voltar para a casa", afirmou. Ele fez o percurso com uma ajuda especial. "Eu vim para correr com a minha filha", acrescentou.

Perto dos 50, Fernando conta que possui uma rotina de treinos exigente. "Eu treino de segunda a sábado. Mesclo treinos de corrida, específico para a pista, e academia para dar um volume", explicou.

O experiente corredor ceilandense, Clodoaldo Gomes, estava ansioso na largada. Recordista juvenil da Corrida de Reis, ele afirmou que o esporte é um espaço de inclusão. "A corrida tem espaço para todo mundo. Ver os atletas PCDs competindo. É uma satisfação muito grande", comentou.

Para os iniciantes, o vice-campeão da São Silvestre deu algumas dicas. "É muito importante que você respeite os limites do seu corpo. Não tente superar a exaustão. Quando ele pedir para parar, pare", enfatizou. Além disso, o atleta disse que orientação, equipamentos e nutrição também são muito importantes para o desenvolvimento dos atletas. "Primeiro, é fundamental procurar um bom profissional para uma orientação adequada. Uma boa alimentação e hidratação durante os treinos e no decorrer da prova vão garantir que você faça uma boa competição", ressaltou.











Ricardo Santana, 47, está na sua 7ª corrida. Experiente no trajeto de 10km, Santana afirma que começou a treinar nos parques de Brasília. "Eu gosto muito de correr nos parques. Comecei no Parque da Cidade aos sábados e domingos", afirmou. Para manter a disposição, ele dá a dica. "Gosto muito de estar na academia e aproveito bem os treinos diários. No fim de semana, coloco tudo em prática", afirmou.

Santana comentou que não almeja chegar a uma posição específica. Para ele, participar da competição já é uma vitória. "Eu corro para manter a saúde em dia e participar desse clima que a corrida proporciona.

O evento também contou com a participação de autoridades. A secretária da mulher, Giselle Ferreira, definiu o evento como "um espaço democrático". "Estamos acompanhando muitos atletas PCDs, mulheres, homens e crianças. É um evento muito bom que proporciona saúde e bem estar para todos", disse.

Além da secretária, a comandante geral da Polícia Militar, Ana Paula Habka, também participou. "É muito bom ver esse tanto de pessoas participando de um evento pensado para a saúde", pontuou. À frente da PM, Ana elogiou o policiamento no local. "Nossas equipes se preparam muito para garantir um evento agradável a todos", finalizou.

Maratona Brasília

A tradicional prova do Distrito Federal, promovida pelo Correio Braziliense, ganhou mais um dia na celebração do aniversário da capital federal. A edição deste ano irá ocorrer entre os dias 18 e 21 de abril, aumentando o calendário de corridas na capital.

Os competidores podem garantir as vagas por meio do site Brasil Corrida, até a data-limite de 16 de abril. O evento começa no sábado, 18 de abril, com a Corrida Kids (50 a 300 metros, destinados a atletas infantis) e 5 km. No domingo (19/4), entram em cena as distâncias de 5 km e 10 km. No dia seguinte, os 5 km se repetem, além da edição de 21 km (meia maratona).