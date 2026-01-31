GDF entrega residencial com 80 apartamentos no Riacho Fundo II

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), participou neste sábado (31/1) da inauguração do novo residencial Anna Maria, no Riacho Fundo II. Ao todo, 320 pessoas realizaram o sonho da casa própria por meio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab). O empreendimento contou com o investimento de cerca de R$ 13 milhões.

Durante a cerimônia, o chefe do Executivo local relembrou que quando assumiu o Buriti a demanda relacionada à moradia era um grande problema na cidade. “Desde o período da transição, comecei a trabalhar para garantir moradias para a nossa população”, disse. O governador ressaltou a parceria com a Codhab para estruturar políticas habitacionais efetivas. “Naquela época, não havia sequer projetos. Já entregamos aproximadamente 40 mil moradias no DF e devemos iniciar, ainda em 2026, mais 60 mil unidades, fechando a minha meta de 100 mil novas moradias”, afirmou.

Segundo o governador, o contrato do Itapoã Parque, que prevê 12.122 unidades habitacionais, foi assinado porque ainda antes de tomar posse, ele ajudou a construtora a resolver pendências junto à Caixa Econômica Federal. “Nós conseguimos aplicar todos os recursos e, até o final do ano, essas 12 mil moradias serão entregues. Estamos falando de uma cidade com 12 mil famílias criada dentro de um único governo”, destacou.

As famílias que foram contempladas no empreendimento do Riacho Fundo II fazem parte da lista do programa habitacional Morar Bem e possuem renda de até 12 salários-mínimos. O investimento é oriundo do programa Minha Casa Minha Vida-FGTS, do Governo Federal.

As residências entregues contam com apartamentos de dois quartos, sala, sacada, cozinha/área de serviço e banheiro. O prédio oferece elevadores, portaria, parques infantis, bicicletário, vagas de garagem e lojas comerciais. As unidades residenciais têm metragens que variam de 48,34 m² a 68,35 m².

O presidente da Codhab, Marcelo Fagundes, disse que o empreendimento reúne 80 unidades habitacionais, entre elas, 80% foram viabilizadas por meio do Cheque Moradia. “A Codhab entra com o terreno e com o subsídio, em condições especiais para aqueles que estão adquirindo”, explicou. Ele acrescentou ainda que o residencial conta com 24 lojas comerciais.

O Governo do Distrito Federal (GDF) amplia o acesso à moradia para famílias de diferentes faixas de renda por meio do Programa Morar Bem, coordenado pela Codhab. Desde 2019, foram entregues 11.335 unidades habitacionais, que beneficiaram mais de 36 mil pessoas em diversas regiões administrativas.