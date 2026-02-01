Celina Leão posta nota em solidariedade a adolescente internado na UTI

Em seu perfil no Instagram, a vice-governadora, Celina Leão (PP), publicou uma nota em solidariedade ao adolescente em coma por conta das agressões de Pedro Arthur Turra.

Na publicação, ela expressa votos de melhoras. "Sigo em oração pela recuperação do adolescente, que permanece internado após agressão no DF."

Celina também ressaltou o trabalho da polícia e comentou sobre a prisão de Pedro. "O agressor já foi preso pelas nossas Forças de Segurança e a investigação segue em curso para que tudo seja apurado com rigor e a responsabilidade da lei", disse.

Um adolescente de 16 anos está internado, em coma, em estado grave após ter sido agredido por Pedro Arthur Turra, 19, na saída de uma festa em Vicente Pires no dia 26 de janeiro. Por conta das agressões, a vítima teve uma hemorragia cerebral, uma parada cardiorrespiratório de 12 minutos e segue internado em estado grave em um hospital, em Águas Claras.

Pedro foi preso na última sexta-feira (30/1) de forma preventiva. Sua prisão foi mantida após audiência de custódia no último sábado (31/1). Agora, o ex-piloto de fórmula Delta, espera a transferência para a Papuda, onde terá direito a uma cela privada, concedida, segundo a defesa de Pedro, devido às ameaças de morte feitas por outros presos que o reconheceram.