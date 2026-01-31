"O risco de morte é real", diz advogado de Pedro Turra

Em uma conversa com o Correio antes da audiência de custódia de Pedro Arthur Turra Basso, neste sábado (31/1), o advogado de defesa, Daniel Kaefer, afirmou que seu cliente foi ameaçado por outros detentos.

Kaefer comentou que o piloto afastado da Fórmula Delta "está mal". "Estamos muito preocupados", disse.

Segundo o advogado, Pedro Turra foi ameaçado na cadeia. "O risco de morrer é real. Não é tese da defesa", pontuou. Até a publicação desta nota, a audiência de custódia de Pedro ainda não havia sido concluída.

Na manhã deste sábado (31/1), Pedro Arthur foi transferido para a Divisão de Custódia de Presos (DCCP) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Na sexta (30), ele foi alvo de um mandado de prisão preventiva e levado para a carceragem da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires), que investiga o caso.

O adolescente de 16 anos, vítima das agressões de Pedro Arthur, continua internado em estado grave, em coma, intubado e sem previsão de alta, na UTI do Hospital Brasília Águas Claras. Em frente à unidade, ontem, familiares e amigos se reuniram para um momento de oração pela vida do adolescente espancado na saída de uma festa na madrugada da última sexta-feira (23/1). O ato de fé reuniu mais de 200 pessoas, que formaram uma grande roda em frente ao hospital. Com canções religiosas, orações coletivas e celulares com as luzes acesas, o clima foi de comoção, união e expectativa por um desfecho positivo.