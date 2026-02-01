InícioCidades DF
Homicídio

Convidado de festa se incomoda ao ser cobrado por dívida e mata dono da casa

Crime ocorreu na QNM 23 de Ceilândia. Autor foi em casa, buscou uma faca e golpeou a vítima no peito

Crime ocorreu dentro de uma casa, em Ceilândia - (crédito: Material cedido ao Correio)
Um homem de 36 anos morreu ao ser esfaqueado dentro de casa por um vizinho, na tarde deste domingo (1º/2), na QNM 23 de Ceilândia. O autor, preso pela Polícia Militar horas depois, confessou o crime e disse que teria se incomodado ao ser cobrado pela vítima sobre uma dívida.

O crime ocorreu durante uma festa na casa da vítima. No local, um dos convidados era o vizinho. Segundo as investigações, após ser cobrado sobre uma dívida, o autor foi em casa, buscou uma faca, retornou à residência da vítima e a esfaqueou no peito.

Policiais militares encontraram o suspeito na EQNM 5/7. Ele confessou e foi encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro). O suspeito tem uma passagem por porte ilegal de arma de fogo.

Por Darcianne Diogo
postado em 01/02/2026 17:20
