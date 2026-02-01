Três homens são presos por tráfico de drogas no Setor Comercial Sul - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um esquema de tráfico de drogas foi descoberto, neste domingo (1º/2), no Setor Comercial Sul. Três homens foram presos em flagrante com diversos tipos de entorpecentes, além de dinheiro em espécie e outros materiais que indicam a prática do crime.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A prisão foi realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), durante patrulhamento na Quadra 06. Os policiais abordaram o trio e apreenderam 36 comprimidos sintéticos, seis frações de MDMA, nove porções de haxixe, duas porções de maconha, diversas porções de cocaína e dois frascos de lança-perfume.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além das drogas, foram apreendidos R$ 5,2 mil em espécie, quatro aparelhos celulares e um veículo que, segundo os policiais, podem estar ligados à comercialização dos entorpecentes. A quantidade e a variedade do material reforçam a suspeita de tráfico.

Os três suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados à 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), onde o flagrante foi registrado.