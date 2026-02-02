Restaurante Comunitário da QNR, em Ceilândia, ampliará funcionamento

A partir de 10 de março, a comunidade de Ceilândia, Sol Nascente/Pôr do Sol e região ganha um reforço no combate à fome. Isso porque o Restaurante Comunitário da quadra QNR vai expandir os serviços, passando a oferecer também o jantar e ampliando o funcionamento para domingos e feriados.
O próximo passo da Sedes é a implantação das três refeições e funcionamento diário para as unidades de Ceilândia e da Estrutural. Com essa medida, o DF chegará a 16 unidades abertas todos os dias e com três refeições para a população.
No ano passado, a unidade serviu mais de 820 mil refeições, com média aproximada de 2,3 mil por dia. Em relação ao Cartão Prato Cheio, cerca de 28 mil famílias da região recebem R$ 280 por 18 meses.
