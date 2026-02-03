PCDF lança canal para receber denúncias de furto e roubo de cabos de energia

Nos últimos anos, a PCDF tem deflagrado diversas operações para reprimir furtos, roubos e, principalmente a receptação desses produtos - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) lançou um canal específico para denúncias anônimas relacionadas aos crimes de furto e roubo de cabos de energia elétrica. A iniciativa tem como objetivo facilitar o registro das informações por parte da população e fortalecer o enfrentamento a esse tipo de crime.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Com o novo canal, o cidadão é direcionado diretamente ao espaço destinado a esse tipo de ocorrência, sem a necessidade de percorrer outras opções dentro do sistema. O ambiente conta com perguntas objetivas e direcionadas o que torna o preenchimento mais simples, rápido e eficiente.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A padronização das informações recebidas contribui para agilidade na análise das denúncias e auxilia o trabalho investigativo, permitindo que os dados sejam encaminhados de forma mais precisa às unidades responsáveis pela investigação. Além disso, o canal garante o anonimato do denunciante, reforçando a segurança e estimulando a participação da sociedade.

Por meio do 197, a PCDF disponibiliza quatro meios seguros para o recebimento de denúncias anônimas: o Disque-Denúncia, telefone 197 – ligação gratuita – 24 horas; o e-mail (denuncia197@pcdf.df.gov.br); o WhatsApp (61) 98626-1197; e o Denúncia On-line. A população pode informar sobre crimes que já ocorreram, que estejam em andamento ou que estejam sendo planejados, sem necessidade de se identificar. O sigilo é absoluto.

Prejuízos

O furto de cabos de energia vai muito além do prejuízo material. Hospitais ficam sem energia e equipamentos vitais deixam de funcionar, colocando pacientes em risco; bancos, restaurantes, comércios e prédios públicos têm suas atividades paralisadas; escolas ficam impossibilitadas de atender alunos; e bairros inteiros sofrem com apagões e insegurança.

Dados oficiais apontam que, apenas em 2025, foram furtados mais de 86 quilômetros de cabos de iluminação pública no Distrito Federal. Apesar disso, as ações repressivas vêm apresentando resultados: na comparação entre 1º de janeiro e 24 de outubro de 2024 e o mesmo período de 2025, houve redução de 44% nas ocorrências desse tipo de crime.

O impacto positivo também é observado em regiões historicamente afetadas. Na Asa Norte, por exemplo, o acumulado de 2025 registra queda de 27% nos furtos de cabos e, somente em outubro, a redução em relação ao mesmo período de 2024 foi de aproximadamente 38%. Em 2025, a PCDF registrou 2.512 ocorrências policiais de furto de cabos de transmissão de dados, telefonia e energia. No mesmo ano, 228 pessoas foram presas em flagrante, tanto por inquéritos policiais quanto por termos circunstanciados.