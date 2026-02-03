BBB 26: Babu explode com Jonas e briga quase acaba em pancadaria

A madrugada desta terça-feira (3) foi marcada por tensão máxima e confusão na área externa do “BBB 26”.
Um desentendimento acabou escalando rapidamente entre Juliano Floss, Jonas Sulzbach e Babu Santana, exigindo a intervenção de outros participantes para evitar algo mais grave.
Tudo começou com uma troca de farpas entre Juliano e Jonas. O clima esquentou de vez quando Babu resolveu se posicionar no conflito, o que irritou Jonas, que passou a acusar o ator de interferir em discussões que não seriam dele.
Juliano voltou a se envolver no embate e acabou levando um grito de Jonas, o que acendeu ainda mais os ânimos.
A discussão evoluiu para um tom agressivo, com xingamentos e provocações, enquanto a situação fugia do controle.
Ana Paula e Sarah Andrade precisaram intervir fisicamente para separar os envolvidos, já que a briga caminhava para uma possível agressão física.
Em meio ao bate-boca, Babu perdeu a paciência e partiu para o ataque verbal:
“Tu tá nervoso? Tá nervoso por causa de que? Vai tomar no seu c*, playboy!”
Jonas respondeu no mesmo tom, elevando ainda mais a tensão: “O papai defendendo o filhinho, que playboy meu irmão? Vai tomar no seu c*, carlho! Vai defender seu filhinho. Você é um pa no c* do car*lho! Pode vir os três”
Mesmo após a troca de ofensas, Jonas insistiu em rebater o rótulo de playboy.
Babu, por sua vez, fez questão de esclarecer o que quis dizer, deixando claro que a crítica não tinha relação com dinheiro, mas com comportamento dentro do jogo.
“Não é dinheiro não, é atitude! Tem um monte de playboy sem dinheiro, é chegar e falar de racionais sem saber o que é! Playboy é atitude, p*rra!”
Confira como foi o início da treta entre Jonas, Babu e Juliano! #BBB26 pic.twitter.com/KAGdHEQ4UZ— Central Reality (@centralreality) February 3, 2026
