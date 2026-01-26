Violência contra a mulher é tema de debate no Correio na terça-feira (27/1)

Fabriziane Zapata, juíza do Núcleo do Judiciário da Mulher do TJDFT, será uma das participantes - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press)

O Distrito Federal registrou 11,3 mil casos de violência doméstica ou familiar contra a mulher em 2025, uma média de 30 ocorrências diárias. Os dados são do Relatório de Análise Criminal da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) e revelam uma alta de 9,4% em comparação a 2024.

Diante do cenário alarmante, que já contabiliza tragédias como os feminicídios de Ester Silva, de 14 anos, e Maria Elenice de Queiroz, 61, ocorridos apenas neste mês, o Correio vai promover, nessa terça-feira (27/1), o debate “Pela proteção das mulheres: um compromisso de todos”.

O encontro busca construir caminhos efetivos para o enfrentamento dessa realidade e contará com a abertura do presidente do jornal, Guilherme Machado. Estão confirmadas autoridades, como as ministras Marina Silva e Luciana Santos, além de magistradas como Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, e Vera Lúcia Santana Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral. Também participam das discussões a senadora Leila Barros e a reitora da Universidade de Brasília (UnB), Rozana Reigota Naves. A programação foi estruturada em dois painéis principais para aprofundar a discussão.

O primeiro foca na transição do discurso para a ação, debatendo políticas públicas e a responsabilidade institucional com a participação de Eutália Barbosa Rodrigues, Janaína Penalva e a juíza Fabriziane Zapata. Já o segundo painel aborda o papel fundamental da sociedade civil, focando em mudança cultural e prevenção, com as contribuições de Ana Addobbati, da líder comunitária Socorro Souza e do psicólogo Victor Valadares.

Mediado pelas jornalistas Carmen Souza, editora de Opinião e apresentadora do programa CB Saúde, e Sibele Negromonte, subeditora da Revista do Correio, o evento ocorrerá a partir das 9h, no auditório do jornal, no Setor de Indústrias Gráficas (SIG), com recepção e credenciamento a partir das 8h30. A programação será transmitida ao vivo pelas redes sociais e pelo YouTube do Correio. Ao fim de cada painel, haverá espaço para perguntas do público, tanto presencialmente quanto pelas redes sociais. As inscrições podem ser feitas gratuitamente pela plataforma do Sympla.

Relembre

Em 18 de janeiro, Ester Silva foi encontrada sem vida dentro do quarto, com sinais de violência no pescoço e no rosto. O caso, ocorrido no condomínio Total Ville 3, em Planaltina, é investigado pela Polícia Civil do DF (PCDF) como feminicídio, com indícios de tentativa de estupro. O principal suspeito é Marlon Carvalhedo da Rocha, 28, namorado da mãe da vítima, que estava em prisão domiciliar desde outubro e possui um histórico de crimes graves, incluindo estupro de vulnerável.

Dois dias depois da tragédia, outro feminicídio chocou o DF. Maria Elenice de Queiroz foi assassinada a facadas dentro do apartamento onde morava, na QE 40, Rua 10, no Guará. O autor do crime foi o próprio filho, Vinícius de Queiroz Nogueira Dourado, 23, preso em flagrante no local do crime. Segundo a Polícia Militar (PMDF), não houve discussão prévia. Relatos de moradores indicam que o agressor entrou no quarto e atacou a mãe. Uma tia dele, de 80 anos, também estava na residência no momento do ataque.

Onde pedir ajuda?

» Ligue 190: Polícia Militar (PMDF)

» Ligue 197: Polícia Civil (PCDF)

» Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher (Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres). Por esse canal, também podem ser feitas denúncias de forma anônima, 24 horas por dia, todos os dias.

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam):

» Deam 1: EQS 204/205, Asa Sul (atende todo o DF, exceto Ceilândia)

» Deam 2: St. M QNM 2, Ceilândia (atende Ceilândia)