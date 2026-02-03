BBB 26: enquete atualizada aponta eliminação com rejeição de participante

A disputa do terceiro Paredão do “BBB 26” já está definida e reúne Ana Paula, Brigido e Leandro, que agora dependem da decisão do público para seguir no jogo.

As parciais mais recentes das enquetes indicam que Brigido enfrenta a situação mais delicada neste momento. De acordo com dados consolidados pelo portal Votalhada, que calcula a média de votações em sites e redes sociais, ele aparece na frente na rejeição, com 53% dos votos para deixar o programa.

Na sequência, Leandro soma 26%, enquanto Ana Paula registra 20% da preferência do público nas simulações.

A formação da berlinda ocorreu no domingo (1º). Ana Paula caiu no Paredão após indicação direta da Líder da Semana, Maxiane. Já Brigido e Leandro acabaram emparedados por serem os mais votados pelos colegas de confinamento.

A confirmação de quem deixa a casa mais vigiada do país acontece ao vivo nesta terça-feira (3), durante a exibição do programa na TV Globo.