BBB 26: enquete atualizada aponta eliminação com rejeição de participante

A disputa do terceiro Paredão do “BBB 26” já está definida e reúne Ana Paula, Brigido e Leandro, que agora dependem da decisão do público para seguir no jogo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
As parciais mais recentes das enquetes indicam que Brigido enfrenta a situação mais delicada neste momento. De acordo com dados consolidados pelo portal Votalhada, que calcula a média de votações em sites e redes sociais, ele aparece na frente na rejeição, com 53% dos votos para deixar o programa.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Na sequência, Leandro soma 26%, enquanto Ana Paula registra 20% da preferência do público nas simulações.
A formação da berlinda ocorreu no domingo (1º). Ana Paula caiu no Paredão após indicação direta da Líder da Semana, Maxiane. Já Brigido e Leandro acabaram emparedados por serem os mais votados pelos colegas de confinamento.
A confirmação de quem deixa a casa mais vigiada do país acontece ao vivo nesta terça-feira (3), durante a exibição do programa na TV Globo.
Saiba Mais
- Mariana Morais Descabelada, Virginia surge com calombo na testa e relata perrengue na Grande Rio
- Mariana Morais Mara Maravilha é internada na UTI às pressas e desabafa sobre ameaças
- Mariana Morais Melody se pronuncia após ser internada com infecção aguda
- Mariana Morais Carol Castro cai no choro em manifestação e pede justiça pelo cão Orelha
- Mariana Morais Reação de Caetano Veloso ao descobrir que venceu o Grammy viraliza na web
- Mariana Morais BBB 26: Maxiane ameaça usar 'pombagira' contra Ana Paula e é detonada