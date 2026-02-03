GDF instaura 1ª sede do Na Hora Empresarial, no Setro Comercial Sul

Objetivo do Na Hora Empresarial é atender as demandas do setor de forma centralizada - (crédito: Lara Costa)

Foi inaugurado, na manhã desta terça-feira (3/2), o Na Hora Empresarial, no Shopping Venâncio, no Setor Comercial Sul. A iniciativa do Governo do Distrito Federal (GDF) é voltada exclusivamente ao atendimento de empreendedores do Distrito Federal. O objetivo do serviço é facilitar a rotina de quem empreende, reduzindo deslocamentos, prazos e entraves burocráticos. A proposta central é permitir que processos que antes exigiam atendimento em diferentes órgãos públicos possam ser resolvidos em um único local.

Segundo o governador, a criação do espaço atende a uma demanda do setor empresarial. “Recebemos pedidos dos empresários para a criação de um ambiente adequado, que proporcionasse mais agilidade na retirada de certidões e na resolução de problemas. Aqui reunimos diversos órgãos do governo federal, em parceria também com a Polícia Federal, entre outros”, afirmou.

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF) foi responsável pela gestão do Na Hora Empresarial. Além disso, para viabilizar o atendimento integrado, foram firmadas parcerias com instituições que atuam no apoio ao setor produtivo, como a Polícia Federal (PF), DF Legal, Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), Neoenergia, Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), entre outros.

A secretária e gestora do projeto, Marcela Passamani, destacou que o Na Hora Empresarial deve beneficiar especialmente microempreendedores, diante do volume de demandas enfrentadas. “Para regularizar pendências, é importante contar com um local concentrado, já que muitas vezes a empresa enfrenta problemas distintos, como contas de energia ou questões de licenciamento. Esse atendimento integrado permite uma solução mais eficiente”, explicou.