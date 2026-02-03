Marina Sena esculacha Jonas após briga do modelo com Juliano Floss - (crédito: Instagram/TV Globo)

Marina Sena usou as redes sociais para criticar duramente Jonas Sulzbach após a confusão envolvendo o participante no "BBB 26".

A artista, que namora Juliano Floss, reagiu às falas do modelo direcionadas ao dançarino durante a discussão.

Na briga, Jonas tentou provocar Juliano ao mencionar que ele teria “progesterona”, hormônio associado ao ciclo menstrual feminino.

A discussão escalou com novas ironias, incluindo comentários sobre treino físico e masculinidade, o que gerou forte repercussão fora da casa.

Ao comentar o episódio no X (antigo Twitter), Marina compartilhou o vídeo do momento e não poupou críticas.

"Jonas, vc é o modelo falido de homem, caiu em desuso, sinto muito", disse ela. A publicação rapidamente viralizou e ultrapassou 140 mil curtidas.

Nos comentários, internautas saíram em defesa da cantora e de Juliano, apontando que Jonas se apoia apenas em estereótipos físicos para se afirmar no jogo.