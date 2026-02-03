Marina Sena esculacha Jonas após briga do modelo com Juliano Floss

Marina Sena usou as redes sociais para criticar duramente Jonas Sulzbach após a confusão envolvendo o participante no "BBB 26".
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A artista, que namora Juliano Floss, reagiu às falas do modelo direcionadas ao dançarino durante a discussão.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Na briga, Jonas tentou provocar Juliano ao mencionar que ele teria “progesterona”, hormônio associado ao ciclo menstrual feminino.
A discussão escalou com novas ironias, incluindo comentários sobre treino físico e masculinidade, o que gerou forte repercussão fora da casa.
Ao comentar o episódio no X (antigo Twitter), Marina compartilhou o vídeo do momento e não poupou críticas.
"Jonas, vc é o modelo falido de homem, caiu em desuso, sinto muito", disse ela. A publicação rapidamente viralizou e ultrapassou 140 mil curtidas.
Nos comentários, internautas saíram em defesa da cantora e de Juliano, apontando que Jonas se apoia apenas em estereótipos físicos para se afirmar no jogo.
Jonas, vc é o modelo falido de homem, caiu em desuso, sinto muito. https://t.co/KSSueWgHpi— Marina Sena (@amarinasena) February 3, 2026
Saiba Mais
- Mariana Morais BBB 26: Edílson se despede e se prepara para desistir do programa
- Mariana Morais Atriz Joana Cabral é escolhida Miss Bela São Paulo 2026
- Mariana Morais Quando a glória vira dívida: saiba como famosos entram em crise financeira
- Mariana Morais BBB 26: Babu explode com Jonas e briga quase acaba em pancadaria
- Mariana Morais BBB 26: enquete atualizada aponta eliminação com rejeição de participante
- Mariana Morais Descabelada, Virginia surge com calombo na testa e relata perrengue na Grande Rio