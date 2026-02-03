Mega-sena acumula com prêmio de R$130 milhões nesta terça (3/2)

A Mega-Sena acumulou novamente e realizará sorteio de R$130 milhões nesta terça-feira (3/2), no concurso 2968. As apostas podem ser feitas até as 20h30, nas casas lotéricas ou pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal, e o resultado será divulgado após as 21h. Com o prêmio milionário em jogo, filas já se formam em lotéricas do Distrito Federal e o assunto domina conversas entre apostadores que veem na bolada a chance de mudar de vida, realizar sonhos antigos e até ajudar familiares ou projetos sociais.

O profissional de segurança eletrônica Júlio César, 50, afirmou que não tem o costume de jogar, mas aproveitou que estava passando na Rodoviária do Plano Piloto e, em um impulso, resolveu se arriscar em uma lotérica. “Joguei por jogar, não sou de criar expectativas”, pontuou.

Segundo ele, imaginar o prêmio antes da hora pode ser uma armadilha emocional, por isso prefere manter os pés no chão. O especialista contou que ainda não se decidiu sobre o que fazer com o dinheiro caso seja o premiado da vez. “Quando você pensa muito, tem a sensação que já ganhou. Prefiro esperar o resultado, se eu ganhar escolho o que fazer depois”, explicou.

Já a aposentada Sônia Maria, 75, encara o sorteio de maneira diferente e permite que a imaginação vá mais longe. Ela tem alguns planos em mente para a possibilidade de ter o bolso milionário. “Tenho o sonho de comprar uma chácara”, relatou. Para Sônia, o prêmio representa mais do que conforto pessoal: é uma oportunidade de compartilhar.

Ela afirma que a quantia é grande demais para ser aproveitada sozinha. “Tenho um monte de amigo pobre, quero ajudar todos”. O desejo de dividir a fortuna também se estende a ações filantrópicas. “Pretendo fazer doações para quem se encontra em situação vulnerável e para pacientes doentes nos hospitais”, disse, com um sorriso no rosto. A fala resume o espírito que acompanha muitos apostadores: a esperança de que a sorte individual possa gerar impacto coletivo.

Como jogar

Aos interessados, o bilhete mais barato, de seis números, pode ser adquirido por R$6 e pode ser comprado em lotéricas de todo o Brasil ou pela internet. As apostas podem ser de até 20 números de um a 60. Durante o sorteio, são extraídas seis dezenas, o maior prêmio vai para quem acertar todos os números sorteados. Também é possível ganhar prêmios menores acertando quatro ou cinco números, nas faixas da Quadra e da Quina.

Chances

Para quem aposta com o bilhete de seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio completo é de uma em mais de 50 milhões. Quem estiver disposto a pagar mais de R$ 30 mil na aposta com 15 dezenas terá uma chance em mais de 10 mil.

